Vida después de los 50: Nueva temporada de 'Sex and the City'

Por AFP



Las aventuras profesionales, sentimentales y sexuales de la cronista neoyorquina Carrie Bradshaw y de sus amigas marcaron a fines de 1990 y los 2000 la historia de las series de televisión y de la cadena HBO, como lo hicieron grandes éxitos como Los Soprano.

Estas historias de mujeres exitosas profesionalmente que no buscan a cualquier precio fundar una familia, fueron a lo largo de seis temporadas y dos películas, un fenómeno de audiencia. En Nueva York, se pueden visitar los lugares emblemáticos de la serie, cuya ropa también alimentó las webs y las revistas de moda.

"Pienso en lo que 'Sex and the City' (Sexo en la ciudad) ha aportado a las mujeres (...) realmente es un mensaje de feminismo que habla de la importancia de ser independiente, de ser independiente financieramente, y tratar de convertirse en tu propio 'Mr. Big' en vez de buscar casarse con 'Mr. Big'", explicó a la AFP la novelista y periodista estadounidense Candace Bushnell, cuyas crónicas en el New York Observer, así como su libro en 1996 inspiraron la serie al inicio.

Esta semana, la autora disfrutaba en Nueva York de su último espectáculo "¿Queda todavía sexo en la ciudad?". En los diez nuevos capítulos que difunde HBO Max a partir de este jueves, ya solo quedan tres amigas, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

El personaje de Samantha Jones (Kim Cattrall), conocida por sus respuestas sobre el sexo y los hombres, ya no está. Otro que permanece es Michael Patrick King, autor y director también de la última temporada. Según HBO Max, "su vida y su amistad todavía son más complicadas después de los 50". "No hemos intentado decir: 'Miren, son más maduras y más inteligentes'", explicó Parker, en el New York Times.

El trailer muestra a Carrie, ahora en pareja, animando podcasts sobre sexo, y aparecen en pantalla nuevos personajes interpretados por actrices negras o latinas (Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Sara Ramirez), en "una ciudad que se reinventa". Celebrada por su mensaje feminista, "Sex and the City" fue criticada por presentar solo a heroínas blancas.