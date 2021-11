5 películas Centroamericanas y del Caribe en 10 edición del Festival Internacional de Cine de Panamá

Por E&N



“VALS DE SANTO DOMINGO” ganadora del fondo “Su mirada”, “RAFAELA” y “LA OPCIÓN CERO” ambas premiadas por el fondo “Primera Mirada” en el 2020, “PANQUIACO” película escogida para representar a Panamá en los premios Goya y “CLARA SOLA” seleccionada como candidata de Costa Rica a los premios Óscar de la Academia forman parte de las películas de la 10ma edición de IFF Panamá.

Una reflexión íntima y existencial sobre la nostalgia personal y cultural, la memoria y la identidad: PANQUIACO.

Relata la historia de Cebaldo, un indígena de Panamá ayudante de pescadería en su pueblo y padece de nostalgia. En su soledad, los recuerdos lo alejan de su cotidianidad, sumergiéndose en un viaje interno de regreso a su aldea en Guna Yala donde un médico botánico lo confronta con la imposibilidad de volver al pasado.

Luego de una extensa investigación realizada por la cineasta Ana Elena Tejera, a partir de historias, mitos de personajes indígenas precolombinos y figuras olvidadas de la historia panameña, entre ellos el propio Panquiaco, hombre que mostró al conquistador español Vasco Núñez de Balboa el camino hacia el Pacífico y que da título a la película. La misma será presentada en exclusiva durante la 10ma edición de IFF Panamá, a la que asistirá como invitada especial la productora también panameña, María Isabel Burnes en compañia de Ana Elena Tejera, directora del film, además de Fernando Fernández y Domitila de León de Fernández quienes hacen parte del elenco.

Con el estreno de “PANQUIACO” en el año 2020, Ana Elena Tejera sella su carrera como directora de cine, performer y actriz panameña; este film fue visto por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Rotterdam en la competencia oficial Bright Future, y escogida como película representante de Panamá para los premios Goya. Además, Tejera se desempeña como artista, pues recientemente realizó parte de la restauración de los archivos militares de Panamá con el apoyo de la Filmoteca de Cataluña y creadora del Festival de La Memoria, una pieza artística de performance e instalaciones en espacios urbanos recontextualizada con imágenes de archivos políticos.

“PANQUIACO”

Directora: Ana Elena Tejera | Panamá | 2020 | 84'



En un universo íntimo entre lo sagrado y lo pagano, con una mezcla de religión, misticismo y sexualidad: CLARA SOLA



Un largometraje de ficción desarrollado en un pueblo remoto de montaña en la campiña de Costa Rica. Clara, una mujer retraída de 40 años, experimenta un despertar sexual y místico cuando comienza un viaje para liberarse de las represivas convenciones religiosas y sociales que han dominado su vida. En un entorno predominantemente femenino, controlado por la madre de Clara y matriarca, Doña Fresia.



“Dios me la mandó así, así yo me la voy a dejar”, son algunas de las afirmaciones para referirse a los problemas de salud de su hija; donde, también intervienen otros personajes femeninos como María, la alegre sobrina adolescente, que contribuye al despertar de la conciencia de Clara.



Durante el gran debut en la pantalla de IFF Panamá, “CLARA SOLA” será presentada por la talentosísima bailarina Wendy Chinchilla, la actriz principal de esta película y uno de sus productores, Marcelo Quesada, quienes se suman a la lista de invitados internacionales que se darán cita en la décima edición del Festival internacional de Cine de Panamá. Este drama producido por Nathalie Álvarez Mesén, quien además es escritora y directora de origen Costarricense-Sueco, fue nominado al premio Cámara de Oro en el festival de Cannes 2021, y seleccionado como candidato de Costa Rica a los premios de la Academia Óscar 2022, como mejor película internacional.



Actualmente, Nathalie se encuentra en el desarrollo de su segundo largometraje en el Torino SriptLab 2021. Su filmografía incluye los cortometrajes Flip (2015), Asunder (2015), Letting go (2016), Shelter (2018), and Molt (2019).

“CLARA SOLA”

Directora: Nathalie Álvarez Mesén | Suecia, Costa Rica, Belgica, Alemania / Sweden, Costa Rica, Belgium, Germany | 2021 | 106'



La cruda realidad del barrio con sed de venganza: RAFAELA



Ambientada en una de las realidades más implacables para la juventud hoy en día, e inspirada en historias de la vida real; Rafaela, líder de una banda de uno de los barrios más hostiles de la República Dominicana, busca venganza hacia el ladrón que la dejó embarazada y robó todo su dinero.



Un thriller del director Tito Rodríguez y protagonizado por la dominicana Judith Rodríguez, quien además es invitada importante del festival este año y destaca por su excelente trabajo como co-productora de la película, la misma duró 8 años para ser producida, lográndose concluir el proyecto gracias al incentivo ganado con el primer lugar en el concurso “Primera mirada” del Festival Internacional de Cine de Panamá, realizado de manera virtual durante el 2020, con una suma otorgada de US$10.000.00.



Estos fondos están contemplados cada año gracias al respaldo del laboratorio de innovación del Grupo BID y otros aportes de la iniciativa privada, con lo que el IFF Panamá reafirma su compromiso de fortalecer la industria cinematográfica de toda la región y ser plataforma para el desarrollo de la industria de Centroamérica y el Caribe.

“RAFAELA”

Director: Tito Rodríguez | República Dominicana / Dominican Republic | 2021 | 93'



El film invaluable sobre otro trágico capítulo de la historia de los migrantes: LA OPCIÓN CERO



El realizador se dedica a contar la experiencia de los protagonistas de la ola migratoria cubana agudizada entre 2016 y 2017, que supuso para muchos una azarosa travesía por varios países latinoamericanos con el propósito de llegar a suelo estadounidense. El grupo de migrantes ve frustrado sus planes para cambiar su destino. Varados en la Ciudad de Panamá, imágenes de la revolución cubana y del difícil tránsito por el tapón del Darién cobran vida en sus celulares.



El cineasta cubano Marcel Beltrán asistirá como invitado internacional para celebrar los 10 años de trayectoria que suma IFF Panamá, representando su más reciente producción cinematográfica “LA OPCIÓN CERO”, estrenada en el International Documentary Film Festival (IDFA), y que también ha participado en importantes festivales, que incluye el World Cinema Amsterdam en su edición correspondiente a 2021. Por su parte, la productora de la obra Paula Gastaud, estará en esta ocasión de manera virtual, a diferencia de años anteriores, pues la brasileña participó de manera presencial durante la octava edición realizada en 2019.



Beltrán, es un reconocido artista, director de cine, editor y productor, residente en São Paulo. Posee gran experiencia como maestro, impartiendo talleres cinematográficos para niños y adolescentes para La Cinémathèque Française en París, DGCine en República Dominicana e IFF Panamá. Su filmografía incluye los cortometrajes: La edad (2015), Casa de la Noche (2016), y los largometrajes Manos de Padre (2017) y La Música de las Esferas (2018).

“LA OPCIÓN CERO”

Director: Marcel Beltrán | Cuba, Brazil, Colombia | 2020 | 80'



Los prejuicios de la sociedad machista dominicana: VALS DE SANTO DOMINGO



Dentro de una clase de ballet con 20 adolescentes hay sólo tres varones. Siguiendo la amistad entre Raymundo, Ángel y Víctor salen a relucir los prejuicios de un país donde la danza es catalogada como una actividad exclusiva para mujeres. Las interacciones, los movimientos de los bailarines y la música van componiendo esta historia sobre los roles de género tradicionales.



El documental dominicano “Vals de Santo Domingo” escrito y dirigido por Tatiana Fernández Geara, resultó ganador del fondo Su Mirada en el Festival Internacional de Cine de Panamá, IFF Panamá, el evento cinematográfico más importante de América Central y el Caribe, este concurso busca fortalecer la participación de las mujeres en la industria cinematográfica de la región, otorgándole la suma de 10,000.00 USD al proyecto ganador para su postproducción. Adicionalmente, obtuvo la Mención Honorífica en el premio de Mejor Documental Iberoamericano en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).



Como parte de las actividades conmemorativas de la décima edición del Festival Internacional de Cine de Panamá, se realizará una función especial con esta premier, que incluye a Panamá de manera presencial, en la sede de La Manzana y con una función de cine al aire libre el día sábado 4 de diciembre en Plaza Santana.



Con una crítica al sistema y un tono un tanto rebelde, Tatiana Fernández Geara, desarrolla producciones de contenido altamente social. La dominicana se dedica al fotoperiodismo independiente; y, luego de estudiar Comunicación Publicitaria, inició un proyecto audiovisual sobre la vida de niñeras dominicanas que dejan a sus hijos para cuidar a los niños de otros, mismo proyecto que se convertiría en su primer largometraje documental y la impulsa a iniciar una carrera como documentalista. Actualmente es directora de fotografía de documentales abordando temas de género y derechos humanos.

“VALS DE SANTO DOMINGO”

Directora: Tatiana Fernández Geara | República Dominicana | 2021 | 76'



Sobre Fundación IFF Panamá



La Fundación del Festival Internacional de Cine de Panamá, Fundación IFF Panamá (FIP), es una organización sin fines de lucro creada con la finalidad de apoyar la realización del Festival Internacional de Cine de Panamá y apuntalar las actividades culturales y educativas que se llevan a cabo como parte integral de cada edición.



Las iniciativas de la Fundación IFF Panamá son posibles gracias al apoyo del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Lab, Ministerio de Cultura (Micultura), Promtur, Copa Airlines, así como de otros generosos promotores.



Sobre el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá)



El Festival Internacional de Cine de Panamá IFF Panamá, existe gracias a la inmensa pasión que siente el público panameño hacia el cine. Es la audiencia de este país, siempre abierta al intercambio con todas las naciones del mundo, la que marcó el nacimiento del festival en 2012 y la que lo ha hecho crecer al reconocerlo y apoyarlo como nutriente cultural esencial.



IFF Panamá existe para mostrar al mundo una filmografía en desarrollo, con una apuesta al color y sabor propio y genuino que promete una nueva y fresca oferta mundial. Además, con un programa de industria que enlaza las experiencias de los miembros de la industria cinematográfica local y la de los representantes de la industria internacional que acuden a la cita, en espacios que alimentan nuevas posibilidades de producción, comercialización y distribución de películas. IFF Panamá facilita herramientas para el fortalecimiento de un sector de reconocido impacto.