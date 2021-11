Coro de Costa Rica lanza single contra la violencia contra la mujer

Por E&N



Klío Coral alza la voz y dice ¡Qué no! en su quinto aniversario. ¡Qué no! es la nueva producción de la agrupación nacional Klío Coral, disponible en las principales plataformas de música como YouTube, Spotify y Apple Music.



Hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y con motivo de su quinto aniversario, la agrupación Klío Coral lanzó su video de la canción ¡Qué no!. La letra es de Susan Traña Trigueros, y es un manifiesto para cesar la violencia hacia las mujeres. Klío Coral es el primer coro femenino del país y es dirigido por la maestra Beverlyn Mora Ramírez.



“Hoy compartimos con ustedes esta producción colmada de emociones y fuerza en la que tantas personas abrazan este grito por la libertad y la justicia. Y, en la celebración de nuestro quinto aniversario, quisimos levantar nuestras voces en un canto que se convierte en manifiesto para que se detenga la violencia contra las mujeres”, comentó Mora.



La producción pone en realce el talento nacional en todas sus etapas, la música y arreglo coral es de Noilyn Vargas Bolaños, la percusión es de Isaac Morera y Osvaldo Vargas. El vídeo fue rodado y producido por CM Audioviduales en la Finca La Libertad Pura y la grabación en estudio fuer realizada por Stone Garden Records.



El video cuenta con subtítulos e interpretación en LESCO, “nuestro objetivo es llegar a tantas personas como se pueda con nuestro mensaje. Cantamos por las que no pueden, por las que ya no están, por las que aún tienen miedo, por nosotras”, aseguró Mora.



Ensamble femenino



Klío Coral se fundó en 2016 por su directora Beverlyn Mora y está integrado por jóvenes cantantes de amplia experiencia coral, unidas por la pasión del canto para transmitir con sus voces la alegría y la vivencia de la música.



Su objetivo es consolidar un grupo lleno empoderamiento femenino, sororidad y amor por el canto, siempre orgullosas de ser el primer coro femenino del país e inspirar a tantas mujeres a utilizar su voz y expresar su sentir.



En Klío Coral están especialmente interesadas en aportar al desarrollo vocal del país, explora el repertorio especializado para ensamble femenino, de compositoras y compositores nacionales e internacionales y abarca todos los géneros vocales: sacro, popular, étnico y costarricense.