‘Eres como un padre para mí’, el emotivo mensaje de Residente a Rubén Blades

Visiblemente nervioso subió al escenario René Pérez Joglar, conocido por su nombre artístico Residente, para entregar –la noche del jueves 18 de noviembre de 2021– el premio al cantante y compositor panameño Rubén Blades, quien fue homenajeado por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año 2021.

“Nadie en la música tiene tu obra literaria. Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición”, empezó diciendo Residente, ante los aplausos de los presentes en la edición No. 22 de los Grammy Latino que volvió a su formato presencial, en Las Vegas, Estados Unidos. “Porque tus historias son de gente que existe, gente real sin súper poderes mágicos, gente que se desangra si le disparan, porque me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas”, dijo Residente.

El cantante puertorriqueño compartió que –gracias a Blades– “con mi déficit de atención nunca me sentí solo, porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia”.

Antes de completar esa parte de su discurso, Residente, con sus manos temblorosas, hizo una pausa y le pidió ayuda al panameño para sostener el papel con el mensaje escrito para el homenajeado de la gala. “Este es mi maestro, para mí esto es demasiado grande”, comentó.

Entre la ovación del público, Residente continuó leyendo el mensaje dedicado a Blades. El panameño Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta triunfaron con "Salswing!" como Álbum del Año, el último galardón de la edición No. 22 del Grammy Latino. “Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa”, contó.

“Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera. En esos momentos en los que todo el mundo se esconde, ahí estabas tú. Me diste lo más que necesitaba, una guía, una dirección. Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí, gracias Rubén”, expresó Residente.

Luego de un fuerte abrazo entre ambos, Blades agradeció por este reconocimiento. “Muchísimas gracias a todos por este honor que recibo a nombre de Panamá y de toda su clase artística”, dijo. ‘Eres como un padre para mí’, el emotivo mensaje de Residente a Rubén Blades. La Academia Latina de la Grabación destacó al panameño por su arte y su labor defensora de causas sociales, su apoyo a iniciativas enfocadas en la opresión política, el hambre y la pobreza, entre otros temas globales.



Más temprano en la ceremonia de premiación, Blades –junto a Roberto Delgado & Orquesta– ganaron el gramófono dorado por el “Mejor Álbum de Salsa” con Salsa Plus. Y para cerrar con broche de oro triunfaron nuevamente con Salswing! como Álbum del Año, el último galardón de esta edición del Grammy Latino.