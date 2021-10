‘Mi corazón está roto’, dice Alec Baldwin por muerte accidental de Halyna Hutchins

Por El Financiero (México)



El fallecimiento de la directora de foto, Halyna Hutchins, a causa de un disparo accidental detonado por Alec Baldwin ha cimbrado al mundo entero. Esta mañana, el actor envió un mensaje de Twitter en el que expresa la conmoción y tristeza que le provocó el terrible accidente en el que perdió la vida Halyna.

El jueves 21 de octubre, durante el rodaje de la película Rust Alec Baldwin disparó un arma de utilería en un set en Nuevo México, lo cual derivó en la muerte de Hutchins y el traslado al hospital del director Joel Souza debido a las heridas.

De acuerdo con un portavoz de Baldwin comentó que hubo un accidente en el set que involucró la falla de disparo de una pistola de hélice con focos. Pese a que Hutchins, de 42 años, fue transportada en helicóptero al Hospital de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, perdió la vida.

Souza, de 48 años, fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent en Santa Fe, donde está recibiendo tratamiento por sus lesiones, según información de la oficina del alguacil del condado de Santa Fe.

Baldwin no había realizado declaraciones hasta este viernes. Informantes comunicaron que habían visto a Baldwin llorando afuera de la oficina del alguacil.

Finalmente, esta mañana Alec se pronunció respecto al terrible accidente. En dos tuits de su cuenta oficial comparte la profunda tristeza que le ha provocado el suceso en el que murió la directora de foto: “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada.”

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and