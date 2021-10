Obra autodestruida de Banksy se vende en US$25 millones

Por AP



Una obra de Banksy que se autodestruyó de manera sensacional justo después de venderse por US$1.4 millones hace tres años facturó este jueves US$25,4 millones en otra subasta, un récord para el artista callejero.

Love is in the Bin (El amor está en la papelera) se vendió en Sotheby’s en Londres por el triple del precio máximo estimado, US$8.2 millones.

Consiste en un lienzo medio triturado con una imagen pintada en aerosol de una niña que alcanza un globo rojo en forma de corazón. Entonces conocida como Girl with Balloon (“Niña con globo”), la obra se vendió en Sotheby’s en octubre de 2018. Justo cuando un comprador europeo anónimo hizo la oferta ganadora, una trituradora oculta instalada en el marco por Banksy cobró vida, dejando la mitad del lienzo colgando del marco en tiras.

Sotheby’s la describió como “la obra de arte definitiva de Banksy”.

Bansky, que nunca ha confirmado su identidad completa, comenzó su carrera pintando edificios en Bristol, Inglaterra, y ha llegado a ser uno de los artistas más conocidos del mundo. Sus imágenes traviesas y a menudo satíricas incluyen a dos policías besándose; policías antidisturbios armados con caritas sonrientes amarillas, y un chimpancé con un cartel que dice: “Ríete ahora, pero un día yo estaré a cargo”.

Varias de sus obras se han vendido por varios millones en una subasta. En marzo, un mural de Banksy en honor a los trabajadores de la salud de Gran Bretaña, pintado por primera vez en la pared de un hospital, se vendió por US$23.2 millones en una subasta de Christie’s, un récord para el artista. Girl with Balloon fue estarcida originalmente en una pared en el este de Londres y se ha reproducido sin cesar, convirtiéndose en una de las imágenes más conocidas de Banksy.