Coldplay eligió a Costa Rica para iniciar su gira mundial

Por Nacion.com / AFP



La elección de Costa Rica para abrir su gira mundial Music of the Spheres World Tour, que arrancará en marzo del 2022, no fue una elección hecha al azar por la banda británica Coldplay.

Detrás de la decisión hubo una serie de factores que influyeron, incluidos el compromiso del país en temas relacionados al medioambiente y a las energías limpias, así como el tema de la inclusión, el acceso a salud y el acceso a educación. Así lo dio a conocer Juan José Rojas, de la productora Believe, empresa que fungirá como coordinadora local del espectáculo. “Costa Rica reúne una serie de elementos que son importantes para Coldplay y que pesaron sobremanera para que el país fuera seleccionado para que la banda arrancara su gira. Así se planeó y así fue como surgió la iniciativa”, detalla Rojas consultado por Viva.

Gira ecorresponsable

La banda británica Coldplay anunció el jueves una gira mundial en 2022 que será lo más "sostenible posible", casi enteramente alimentada por paneles solares y baterías sostenibles, dos años después descartar los conciertos promocionales de su anterior album por motivos medioambientales.

La gira de "Music Of The Spheres" se alimentará con baterías cargadas con fuentes renovables, explicó el grupo en Twitter. "Tocar en directo y encontrar la conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda", explicaron, afirmando haber estado planeando esta gira durante años.

"Al mismo tiempo, somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Así que hemos pasado los dos últimos años consultando a expertos en medio ambiente para que esta gira sea lo más sostenible posible", precisaron.

La gira arrancará en marzo, pasará por Centroamérica, Norteamérica y Europa y terminará en Rio de Janeiro en septiembre. Sin embargo, la banda prometió que hay más fechas en camino.

Para generar electricidad para los conciertos, se utilizará también un suelo cinético bajo los pies de los espectadores en los estadios y bicicletas pedaleadas por los fans.

El cantante Chris Martin había anunciado en 2019 que interrumpían sus conciertos itinerantes para "trabajar en cómo nuestra gira no solo puede ser sostenible (sino) cómo puede ser activamente beneficiosa." La banda publica el viernes "Music Of The Spheres", su noveno álbum.