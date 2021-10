INFINITY anuncia a Tigo como nuevo patrocinador

Por E&N



La alianza se hará visible por primera vez durante la participación de INFINITY en Worlds, el campeonato mundial de League of Legends que se disputará en octubre en Islandia. INFINITY, el club bicampeón de la Liga Latinoamericana de League of Legends (LLA), anunció el patrocinio de la compañía multinacional Tigo, referente regional del sector de tecnología y telecomunicaciones. La alianza se firmó por el periodo de un año y se hará visible por primera vez durante la participación de INFINITY en Worlds, el campeonato mundial de League of Legends que se realizará en octubre en Islandia.

“En INFINITY estamos muy entusiasmados con el desembarco de Tigo en nuestro proyecto multigaming y convencidos de que esta alianza nos permitirá impulsar aún más el ecosistema de experiencias digitales que brindamos a los fans en toda Latinoamérica. De la mano de Tigo seguiremos avanzando como el club de Esports líder de la región y la plataforma que permite a las marcas conectar con millones de gamers en América Latina”, aseguró Damián Szafirsztein, socio y director comercial de INFINITY.

Tigo, que tiene presencia en Colombia, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Paraguay y Bolivia, se convierte así en el nuevo socio comercial de Infinity por lo que su marca aparecerá en la indumentaria oficial de todos los equipos del club multigaming, que cuenta con nueve escuadras oficiales, en ocho videojuegos diferentes, que participan en las diversas ligas latinoamericanas.

“Estamos seguros de que el gaming agrega un ingrediente de innovación al estilo de vida digital en que Tigo ha sido pionero, y a la vez nos conecta con los verdaderos amantes de los Esports en toda Latinoamérica. Esta alianza para Tigo significa aliarse al equipo élite que mejor representa a los millones de fans que aman los Esports con el corazón y a los que sueñan con formar parte del mundo profesional.”, dijo Nina Muyshondt, Regional Head of Marketing de Tigo. El acuerdo incluye la participación de Tigo en las plataformas digitales de INFINITY con la generación de contenido especial para las comunidades de fans en América Latina. Además, se proyecta la realización de eventos y activaciones conjuntas, que se comunicarán a través de redes sociales.

INFINITY, a la vanguardia de los Esports

El club INFINITY, fundado en Costa Rica en el 2009, está integrado por más de 70 personas jugadores y staff deportivo provenientes de México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay. Además, el club cuenta con una sólida infraestructura de 30 personas (directivos, los encargados de las áreas de marketing y comercial, y staff) quienes diseñan la estrategia y coordinan el desarrollo y participación de los jugadores.

Como actual campeón de los torneos de Apertura y Clausura 2021 de la Liga Latinoamericana (LLN) de League of Legends (LoL), INFINITY representará a la región en Worlds, el mundial de la categoría que se disputará en octubre en Islandia. Además, como club multigaming, INFINITY participa de la Liga Latinoamericana de Free Fire, Liga Latinoamericana de PUBG, Liga Norte Counter Strike, Liga Norte Valorant, FIFA CUP, Torneos latinoamericanos e internacionales de SIMRACING y Liga Latinoamericana de DOTA2, entre otros.