Residente le responde en un video a J Balvin, defiende a Rubén Blades

“Si los Grammy no nos valoran, entonces ¿por qué yo tengo 31 [premios] Grammy?



Esta fue parte de la reacción que tuvo el artista puertorriqueño Residente, frente al llamado a boicot que hiciera el colombiano J Balvin contra los Grammy Latinos, horas después de que se anunciara la lista de nominados a su edición número 22.



René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, publicó en su IGTV un video de casi 3 minutos en el que responde directamente a los comentarios de J Balvin.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. Tú estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana”, expresó Residente. “Un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y las siente”, agregó.



Y es que el panameño Blades, ganador de ocho Latin Grammy y nueve Grammy, será la persona del año 2021 de la Academia Latina de la Grabación. Este reconocimiento es otorgado a figuras que no solo han causado un profundo impacto en la música, sino también por sus excepcionales esfuerzos humanitarios, destacó la organización.



En el video, Residente expresó que le creería al colombiano lo del boicot si el año pasado, cuando fue nominado 13 veces en esos premios, hubiese pedido no ir. “Ahí no pediste boicot, tenías hasta cambio de ropa para cada premio, pero como de las 13 nominaciones te ganaste solo un premio, ahora vuelve el boicot”, manifestó.

Los mayores premios de la música en español y portuguesa volverán a celebrar una ceremonia presencial el 18 de noviembre en Las Vegas (Estados Unidos), luego de que en 2020 fuera virtual debido a la pandemia de la Covid-19. El cantante colombiano Camilo y el dominicano Juan Luis Guerra lideraron la lista de nominaciones a esta edición número 22.



“No nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating pero no nos dan el respeto”, fue lo que dijo J Balvin contra los Latin Grammy.



Los comentarios llegan después de que hace dos años miembros del género urbano, entre los que figuró J Balvin, expresaran una queja similar a través del hashtag #SinReggaetonNoHayLatinGrammys.



El video de Residente llegó al millón de visualizaciones, sin embargo, posteriormente fue eliminado de su IGTV.

Hoy, J Balvin respondió al comentario de Residente. Mostró dos imágenes con un carrito de hot dogs.