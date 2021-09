El Salvador: estudio proyecta contagios masivos por Covid-19 en partidos de eliminatoria

Por AFP

Un estudio del Centro de Modelaje Matemático "Carlos Castillo-Chávez", de la Universidad Francisco Gavidia, proyecta hasta 19,900 contagios por Covid-19, al realizar los partidos del 7 y 13 de octubre con 30,000 asistentes en el estadio Cuscatlán.

El estudio tomó el modelo Wells-Riley, que fue adaptado por José Jiménez de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, y que relaciona parámetros ambientales con parámetros relacionados al Covid-19 y los relacionados al evento.

Consideraron la asistencia de unas 30,000 a 32,000 personas, ya que además de los 29,000 asistentes se debe tomar en cuenta la cantidad de policías, cuerpos de socorro, vendedores, empleados, jugadores, cuerpo técnico, etc.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

También consideró que las personas pueden permanecer hasta cuatro horas en el estadio Cuscatlán, ya que, aunque el partido dura 90 minutos, las instalaciones se abren desde muchas horas antes, y la gente llega hasta tres horas previas.

Los expertos tomaron en cuenta que entre el 40% y el 80% de los asistentes están inmunizadas, que el 3% fallecen por Covid, que el 33% necesiten hospitalización y que la prevalencia de la enfermedad es de entre el 1.65 % y el 1.66 %.

El peor escenario

"Se consideran ambos partidos como dependientes, ya que se asumen que en el primer partido 10 aficionados están contagiados del virus (Covid-19), y de todos los que se contagiaron en ese partido, 900 asisten al segundo partido".

Esto señala que con un 40% de inmunidad, se llegaría a los 19,900 contagios de Covid-19, además de 6,567 hospitalizaciones y 597 muertos por Covid-19.

VOTE ACÁ por los empresarios, empresarias y empresas que más admira de Centroamérica

Con un 45% de inmunidad, calculan 18,122 contagios, 5,980 hospitalizaciones y 544 posibles muertes. Mientras que con el 60% de inmunidad se podrían tener 12,886 contagios, 4,252 hospitalizaciones y 387 muertes y el cálculo más favorable de ese escenario es con el 80% de inmunidad: 5,933 contagios, unos 1,958 hospitalizaciones y 178 muertes.

Punto de partida

Los expertos parten del aumento de contagios de Covid-19 después de los dos partidos de la selección salvadoreña, ocurridos en septiembre.

El primer partido fue el 2 de septiembre, El Salvador versus la selección de Estados Unidos, cuando se reportaron 279 contagios diarios; cinco días más tarde, el tiempo en el que el virus ha evolucionado en la incubación, los contagios diarios aumentaron a 307.

De igual forma, los contagios por Covid-19 reportados el 5 de septiembre fueron 301, ese día la selección salvadoreña se enfrentó con su similar de Honduras; de igual forma, cinco días más tarde, los contagios aumentaron a 314.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

Desde entonces los contagios diarios han ido en aumento, paulatinamente. Cabe mencionar, que el pasado 15 de septiembre cientos de salvadoreños acudieron a una marcha, pero el estudio no la consideró en su informe.

¿Suspenderán los partidos?

El ministro de Salud, Francisco Alabí, señaló que "se encuentra en análisis" y darán más información en los próximos días.

"En este momento en el que los casos están en incremento nuestra recomendación a la población salvadoreña es no arriesgarse si no es necesario, y hay medidas o actividades no esenciales que definitivamente pueden esperar un periodo de tiempo en el que los casos de Covid van disminuyendo, ya se encuentra en el análisis en poco tiempo ustedes van a tener más información", dijo el ministro de Salud.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

La Federación de Fútbol ha informado que requerirá la cartilla de vacunación con las dos dosis para los próximos partidos de La Selecta.

Desde el 13 de mayo está vigente el decreto legislativo que prohíbe las concentraciones masivas, específicamente: mítines, partidos de fútbol con público, fiestas patronales y conciertos.