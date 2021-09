Netflix arrasa en los Emmys con 'The Crown' y 'The Queen's Gambit'

Por AFP



El gigante del streaming transformó la industria de la televisión desde que lanzó su primer programa original en 2012, pero nunca había ganado los mayores premios televisivos hasta este domingo.

Una reducida audiencia de estrellas acudió a la primera gala presencial en dos años de estos premios, los Óscar de la televisión, que se celebraron en un auditorio parcialmente abierto debido a la pandemia. "Ted Lasso", el éxito de Apple TV+, se impuso en los premios de comedia.

"Vamos a tener una fiesta ahora. Estoy sin palabras y muy agradecido", dijo Peter Morgan, creador de "The Crown", quien dio su discurso desde un auditorio remoto en Londres, en donde estaba con sus colegas y parte del elenco de la popular serie.

La cuarta temporada de la saga de la realeza británica presenta el difícil matrimonio del príncipe Carlos y la princesa Diana. Olivia Colman, quien ya había ganado un Oscar por su papel en "The Favourite", se alzó con el Emmy a la mejor actriz dramática por interpretar a la reina Elizabeth II.

Colman rindió tributo a su padre, quien falleció durante la pandemia. "Habría amado esto", dijo al recibir el premio que muchos creían iría para Emma Corrin, por encarnar a la princesa Diana.

Josh O'Connor, mejor actor dramático por su interpretación del príncipe Carlos, elogió a Corrin llamándola "una fuerza de la naturaleza" y dijo que los dos años de realización del programa fueron la experiencia "más gratificante" de su vida.

Más temprano, "The Crown" conquistó premios para actor y actriz de reparto (Tobias Menzies y Gillian Anderson), además de mejor guión y mejor dirección de drama. La serie sumó 11 premios, incluyendo algunos técnicos entregados antes de la ceremonia, un empate con "The Queen's Gambit". A pesar de la conquista, el programa se quedó a un premio de alcanzar el récord de "Game of Thrones".

"Sexy de vuelta"

Esas dos series de Netflix elevaron la cuenta de la plataforma online a 44 Emmys, empatando un récord de la cadena CBS de 1974. Una miniserie sobre una huérfana con problemas que irrumpe en el mundo profesional del ajedrez, "The Queen's Gambit" impulsó la venta de tableros de ajedrez en el mundo entero desde que fue lanzada el año pasado.

"Trajiste lo sexy de vuelta al ajedrez, e inspiraste a una generación de mujeres y jóvenes a entender que el patriarcado simplemente no tiene defensa frente a nuestras reinas", dijo William Horberg, productor ejecutivo de la serie, refiriéndose a la protagonista Anya Taylor-Joy.

Pero el premio a la mejor actriz de una miniserie fue para Kate Winslet por su drama "Mare of Easttown", que también se llevó los premios a mejor actor y actriz de reparto de una miniserie (Evan Peters y Julianne Nicholson). "Quiero reconocer a mis colegas nominadas en esta década que tiene que ser la de las mujeres apoyándonos unas a las otras", dijo Winslet. La actriz aplaudió a los creadores de la serie por desarrollar "una madre con fallas, de mediana edad. Nos hicieron sentir reconocidas", dijo.

Ewan McGregor ganó el Emmy al mejor actor de miniserie por su papel en "Halston".

"Vaya año"

"Ted Lasso", el éxito de Apple TV+, ganó como mejor serie de comedia. Jason Sudeikis ganó al actor de mejor comedia por su interpretación de Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano que asume las riendas de un club de fútbol inglés.

"Vaya año", dijo Sudeikis. "Podría decir que este programa es sobre familia, sobre mentores y profesores, sobre compañeros de equipo. Y no estaría aquí sin ellos en mi vida", agregó al recibir la estatuilla. La serie ganó además los dos primeros premios de la noche a mejor actor y actriz de reparto para una comedia.

No obstante, no conquistó las estatuillas para guión y dirección de comedia, que fueron para "Hacks", que también se llevó el Emmy a mejor actriz de comedia con Jean Smart. La veterana actriz fue aplaudida de pie y rindió tributo al aceptar el premio a su esposo y actor Richard Gilliland, quien murió seis meses atrás.

#EmmysSoWhite

A diferencia del año pasado, que contó con una ceremonia virtual, este año una estricta lista de 500 nominados se reunió siguiendo precauciones tales como comprobar su vacunación anticovid. Presentado por el comediante negro Cedric the Entertainer, la ceremonia dio cabida a un diversidad de talentos.

Los raperos LL Cool J y Lil Dicky, y la actriz Rita Wilson lideraron un número musical para abrir la ceremonia y cantaron, junto a otras estrellas, una versión de "Just A Friend", del fallecido rapero Biz Markie, rimando con los programas nominados de la noche.

Pero todos los 12 premios principales quedaron en manos de artistas blancos, por lo que la ceremonia no pudo evitar la etiqueta #EmmysSoWhite (Emmystanblancos) en las redes sociales.