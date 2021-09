Tenista salvadoreño subcampeón del US Open junto a su compañera Giuliana Olmos

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo y la tenista mexicana Giuliana Olmos hicieron historia en el US Open en la modalidad doble mixtos.

Ambos latinoamericanos se alzaron como los subcampeones de la competencia, tras caer 7-5 y 6-2 en la final ante Krawczyk y Salisbury.

El salvadoreño, oriundo de Sonsonate, al occidente de El Salvador, venía en uno de sus mejores momentos de su carrera siendo el vigente campeón del ATP 250 de Winston-Salem en la modalidad de dobles masculino junto con el neerlandés Matwé Middelkoop.

¿Cómo se hicieron compañeros?

Instagram. Esa fue la red social que unió a Arévalo con la mexicana Giuliana Olmos.

“Yo comencé a ver el ranking y empecé a ver a quien le podía preguntar y ahí vi que estaba Giuliana entre las mejores del mundo”, comentó Marcelo al periódico salvadoreño El Gráfico.

“Le mandé un mensaje por Instagram, bueno primero como un like como todo comienza y luego de un par de días donde creo que se hizo la difícil, me contestó y me dijo que jugaría conmigo que creía que podía ser divertido y acá estuvimos en la final”, agregó el tenista salvadoreño.