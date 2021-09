Costa Rica cayó 0-1 ante México

Por La República (Costa Rica)



Costa Rica inició el partido con un alto voltaje, presionando la salida y buscando el marco rival.



Nomás a los dos minutos de juego, Ronald Matarrita realizó el primer remate de media distancia que vislumbró un juego más alegre y con mayores acciones ofensivas.



Sin embargo, la ilusión rápido se desvaneció con andar del juego. México tomó las riendas, llevó los hilos del juego y comenzó a montar su ofensiva. Los aztecas pisaron el área de Keylor Navas con hasta cinco hombres, con jugadas bien armadas y movimientos limpios como una máquina bien lubricada.



Por su parte, volvimos a repetir los errores que se cometieron en Panamá, con un Jonathan Moya en solitario, bajando al medio a campo a buscar aliados que no encontró ni en Matarrita ni Leal.



El único remate a marco de la Selección llegó a los 17 minutos con una muy buena jugada por el costado derecho en pies de Randall Leal, que encontró el espacio al borde del área grande, y sin ningún compañero dentro del área, encontró a Bryan Ruiz en la media luna que fusiló pero Ochoa lo detuvo de buena manera.



México se soltó a jugar y nos perdonó a los 20 minutos tras una mala salida de Oscar Duarte que remató en un uno a uno pero fue mejor el portero del PSG y nos salvó del primero. Los aztecas siguieron pisando el área tica y el árbitro nos perdonó un penal de Ricardo Blanco sobre Funes Mori, a quien le hizo el banquillo tras un centro.



Finalmente llegó el gol de la visita desde el punto de penal luego de una falta de Bryan Oviedo sobre el capitán Guardado al ocaso de los primeros 45 minutos.



Ya para la segunda etapa, con Joel Campbell por un costado, la Sele fue más incisiva pero el balón no llegaba a zona caliente. Tampoco encontró aliados para quedar frente al marco.



Al final el ataque no carburó, los cambios no surtieron efecto y ahora la Sele está obligada a ganarle a Jamaica.