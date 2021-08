Alma, el restaurante digital que reúne a top chefs de Costa Rica

Por E&N



Sabores inigualables, exclusividad y una experiencia gastronómica de primera clase, esto y más es lo que el restaurante digital Alma by Bavaria tiene preparado para todos aquellos fanáticos del buen comer y del buen maridaje con cerveza.



Así es como Bavaria da inicio a una experiencia única, al ofrecer a los consumidores un restaurante 100% digital que estará a disposición por medio de la plataforma de delivery Rappi, allí los clientes podrán solicitar su menú gourmet elaborado, nada más y nada menos, que por cuatro chefs costarricenses reconocidos por su maestría en la creación de recetas únicas que abren toda una paleta de sabores y sensaciones.





Los chefs que estarán detrás de cada una de las obras de arte del restaurante digital Alma by Bavaria serán; Santiago Fernández Benedetto, Mónica Peñaranda, Ricardo Barthley y José Rodolfo Gillen, todos ellos encargados de manifestar su pasión en cada una de las recetas, ofrecer especial atención a los detalles, y realizar una cuidadosa selección de los mejores ingredientes con la única intención de materializar la mejor versión de cada platillo.



“Bavaria va un paso adelante y con el restaurante digital Alma by Bavaria sorprende a los amantes de la gastronomía gourmet con la maestría y determinación de cuatro de reconocidos chefs que estamos seguros dejarán huella en cada bocado. La fusión de creatividad, ingredientes de calidad y el maridaje perfecto con la cerveza Premium de Costa Rica, Bavaria, ofrecen una experiencia única”. María Pía Robles, vocera de Bavaria.



Entre las ubicaciones disponibles para disfrutar esta experiencia y acceder al menú por medio de la plataforma de Rappi destacan: Alma Escazú, Alma San Pedro, Alma Santa Ana, Alma Barrio Amón, y Alma Tres Ríos – Curridabat. Todos los platillos estarán especialmente maridados con una de las tres presentaciones de Bavaria, ya sea Light, Masters o Gold, todo en línea con las tonalidades y unión de sabores de cada propuesta.





Sólo se podrá acceder a Alma by Bavaria por medio de la plataforma de Rappi con cobertura en el Gran Área Metropolitana, la cantidad de platillos será limitada y estará a disposición a partir del 28 de agosto y hasta el 19 de setiembre, viernes y sábado a partir de las 6:00 p.m. y domingo a partir de las 12:00 p.m.



“Bavaria decidió lanzar un concepto especial donde los consumidores de la marca puedan ir un paso más allá y reconocer no solo su calidad y sabor sino también sus atributos y cualidades únicos que la hacen la opción perfecta para maridar y acompañar platillos exclusivos creados por un grupo de reconocidos chefs costarricenses”. María Pía Robes, vocera de Bavaria.



El Restaurante Digital Alma by Bavaria forma parte del nuevo concepto de la marca “Hechos con Alma”, la apuesta de Bavaria para sus próximos años, bajo la cual, busca conectar con aquellos consumidores que también valoran la maestría cervecera y la pasión en los detalles.