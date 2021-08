Tokio 2020: Costa Rica dice adiós con cuatro 'top ten' y dos diplomas olímpicos

Por AFP



El más destacado fue el ciclista de BMX Freestyle Kenneth Tencio, quien acabó cuarto y estuvo a solo 0.30 centésimas en la puntuación de los jueces de dejarse el bronce.



“Esperé y luché mucho por este momento, lo di todo y lo seguiré dando, no dejen de luchar por sus sueños, somos cuartos del mundo en freestyle”, dijo Tencio, quien con 27 años asegura enfocarse en París 2024 desde ya.



Tencio tuvo una extraordinaria actuación, pero fue separado del podio por el pequeño margen que le sacó el británico Declan Brooks (90.50 ante 90.80). Su puesto es el más alto para un costarricense que no se apellide Poll.



Costa Rica no gana una presea de ningún metal desde que la nadadora Claudia Poll se dejara dos bronces en Atenas 2000. Cuatro años antes había ganado un oro en Atlanta 1996 y su hermana Sylvia se dejó una plata en Seúl 1988.





También anduvo cerca la surfista Brisa Hennessy, eliminada en los cuartos de final en el deporte de las olas y a quien le fue acreditado un quinto lugar. Al igual que Tencio, la surfista recibió diploma olímpico, galardón que se le otorga a quienes acaban su competencia entre el cuarto y sexto lugar desde Londres 1948 y del cuarto al octavo lugar desde Los Ángeles 1984.



Anteriormente, solo el ciclista de montaña José Andrés Brenes, en 1996, había logrado un diploma, con su sexto lugar. “Vine a los Juegos Olímpicos con el sueño de ganar una medalla y enorgullecer a Costa Rica e inspirar a una niña a meterse en el océano. No gané una, pero salí con algo más: el abrumador sentido de amor y honor de Costa Rica”, dijo Hennesy, quien tiene 21 años y vivió hasta los nueve en una playa costarricense, para luego mudarse a Hawái.



Otra tica en el top ten fue la atleta Andrea Vargas, a quien le faltó muy poco para meterse entre las ocho finalistas de los 100 metros con vallas femeninos. Solamente 0,02 centésimas la marginaron de poder pelear una medalla.



Incluso, su tiempo de 12:69 de la semifinal le hubiese alcanzado para un quinto lugar en la final. Ese registro fue el segundo mejor de su carrera (12:64, en 2019) y le permitió asegurar su participación en el Mundial de Atletismo de Oregon en 2022.



Su puesto oficial en la competencia en suelo nipón fue noveno.



“Me voy de mis primeros Juegos con muchas enseñanzas, di lo mejor que pude y me siento muy feliz de haber dado pelea a nivel mundial y logrado la clasificación al próximo mundial (...). Además, París 2024 está a la vuelta de la esquina”, apuntó la corredora de 25 años, madre de una hija de seis llamada Avril y Licenciada en Derecho.



El judoca Ian Sancho también fue parte de la travesía histórica costarricense, ya que fue el primer tico en su deporte en ganar un combate en las justas olímpicas.



Sancho caería en la ronda de dieciseisavos de final ante el coreano An Ba-ul, quien terminó con la medalla de bronce en su pecho. Al costarricense se le acreditó el noveno puesto por la instancia en la que fue eliminado.



Costa Rica llegó a las justas con 13 deportistas: 11 clasificados, cifra que también es la más alta de su historia, y dos invitados por la organización.



Entre esos 11 estuvo Luciana Alvarado, la primera gimnasta costarricense en participar de una Olimpiada. Ella acabó en el puesto 51 de 85 exponentes; sin embargo, llamó la atención internacional por acabar su rutina de piso con el gesto simbólico del movimiento Black Lives Matter, acción que no se había visto antes en esta disciplina. Ella es 50% afrodescendiente por parte de su madre y entrenadora, Sheilly Reid.



Noelia Vargas, hermana de Andrea, fue quien cerró la participación de los ticos en Japón este viernes, en la prueba de 20 km de marcha. Con sus 21 años quedó en el lugar 21 entre 60 mujeres.



Costa Rica pudo tener un atleta más, con el surfista Carlos Muñoz, quien fue invitado a última hora debido a un caso de covid-19 entre los participantes. Sin embargo, luego de muchos obstáculos para poder tomar los vuelos hasta Japón, no llegó a tiempo a su heat de competencia.