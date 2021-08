Guatemala: Kevin Cordón es recibido como una 'leyenda' a su vuelta de Tokio

Por Publinews / AGN

Kevin Cordón, vivió este miércoles otro día para guardar en la memoria y el corazón, el pueblo de Guatemala salió a aplaudirle y a agradecerle su digna representación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El badmintonista guatemalteco Kevin Cordón fue recibido este miércoles con aplausos y como una “leyenda” a su retorno al país centroamericano de Tokio, Japón, donde quedó en un histórico cuarto lugar de esa disciplina al perder la medalla de bronce ante el indonesio Anthony Sinisuka Ginting.



Lea más: Kevin Cordón y su cierre memorable en Tokio 2020



Y es que luego de hacer su arribo a Guatemala tras dos días de viaje desde Tokio, el Kevin tuvo un gran recibimiento, desde su llegada al Aeropuerto La Aurora hasta la zona 1 en donde terminó el recorrido, fueron cientos de guatemaltecos los que salieron a mostrarle su admiración, pero los niños fueron los más emocionados. “¡Kevin, una foto!, ¡Kevin, aquí por favor!, ¡Gracias, Kevin!, ¡Te amamos, Kevin!”, eran algunas de las frases que a gritos se dejaban escuchar mientras él saludaba y se entregaba en agradecimiento.





“Eres grande”, “te queremos Kevin”, “sos una leyenda” y “nos sentimos orgullosos”, fueron algunos de los mensajes de felicitación que los guatemaltecos publicaron en las redes sociales mientras el deportista aterrizaba en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital del país, procedente de México, donde pasó la noche luego de salir salir de Tokio el pasado martes. “Estoy muy feliz de volver a Guatemala”, fueron las primeras palabras de Cordón, considerado un héroe nacional pese a que no consiguió la medalla y haber ganado un diploma olímpico.



Cordón se fundió en un abrazo con sus padres, Roberto y Dora, quienes asistieron en silla de ruedas a las instalaciones aéreas para recibir a su hijo.



“Gracias a Dios que está en tierras guatemaltecas. Estoy feliz y orgullosa de darle por fin el abrazo a mi hijo”, dijo su madre, mientras que su papá alzó los brazos y también estrechó al badmintonista. “Eres nuestro orgullo, Dios te bendiga por darnos un poco de felicidad entre tanta cosa mala”, se leía en un mensaje publicado en las redes sociales por una guatemalteca.



Kevin llegó hasta la disputa de la medalla de bronce con el indonesio, con el que perdió 2-0, con parciales de 11-21 y 13-21. El entrenador del badmintonista, José María Solís, comentó a los periodistas en la terminal aérea que con Kevin “lloramos”, pero también “reímos”, y adelantó que “todavía hay mucho por hacer”.

Tras el recibimiento con los familiares, Kevin Cordón se dirigió a una conferencia de prensa. Acto en el cual se entonó el himno nacional de Guatemala, previo a recibir reconocimientos por parte de las autoridades de la Federación Nacional de Bádminton de Guatemala, Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). Cordón estuvo acompañado por sus padres.



Gracias por ese apoyo que yo sentí en el corazón por parte del pueblo de Guatemala. Cada vez que yo salía a jugar, no jugaba Kevin sino todo el país, fueron sus palabras de inicio.



Cordón no se cansó de repetir el agradecimiento para la afición guatemalteca, debido a que, según sus palabras, como persona, lo mejor que me pudo haber pasado fue ganarme el cariño de las personas e inspirar a niños.

CUARTO LUGAR DE PRIVILEGIO

En una rueda de prensa, el deportista comentó que aún se cree haber quedado en el cuarto lugar del bádminton en las Olimpiadas de Tokio 2020. Apuntó que “como deportista lamentablemente no se logró la medalla”, pero “lo mejor que me pudo haber pasado es el corazón y el cariño de los guatemaltecos”.



Concluyó que “es un gran privilegio y un gran honor estar en ese cuarto lugar” y explicó que de momento se dedicará a descansar en su hogar con la familia.