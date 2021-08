Tokio 2020: Kenneth Tencio dejó en alto a Costa Rica en final de BMX Freestyle

Por La República (Costa Rica)



En total compitieron nueve atletas en dos rondas de 60 segundos y se otorgaron puntos por cada una de las rondas de participación.



La clasificación se define según el mejor puntaje de ambas intervenciones, y, quien tuviese la más alta, se dejaba la presea dorada, en este caso lo fue el australiano Logan Martin.



El oriundo de Cartago obtuvo en el primer heat un puntaje de 84,20-que aparentaba ser merecedor de una nota superior- y 90,50 en el segundo, siendo este su puntaje final y quedando a solo 0,30 de obtener una presea.

Lea más: Kenneth Tencio, el inspirador don de alguien que vuela



Este sábado a las 8:30 p.m. (hora tica), Tencio saltó a escena dejando trucos como un Barrel Roll, 720 barspin, Double Tailwhip (intentó un 360 Double Tailwhip que no fue tan exitoso), 540 bikeflip y un 540 Flair.



‘Pollis’ fue uno de los dos latinoamericanos en competir en esta disciplina, junto a Daniel Dhers, quien se dejó la presea de plata.



Para llegar a esta instancia, el rider costarricense el viernes tuvo que ‘rifar’ el orden de aparición para la competencia de hoy.



En ese momento tuvo un 75,20 de puntuación en primera ronda y 84,40 en la segunda, dándole un 79,80 de promedio y acabando de sexto; por lo que hoy siempre fue el cuarto participante en orden de aparición, si bien no es tampoco un punto de partida completamente desventajoso, no es tan provechoso como salir entre los últimos, ya que eso permite conocer un poco más el repertorio de los competidores y no revelar al resto ‘el propio’.