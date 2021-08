Tokio 2020: por primera vez desde 1912, dos atletas comparten medalla de oro en unos Olímpicos

Por BBC Mundo



Después de una competencia agotadora de dos horas, ambos quedaron empatados. Pero en un momento de nobleza competitiva, acordaron compartir el título, lo que provocó grandes celebraciones.



Tanto Barshim, de 30 años, como Tamberi, de 29, finalizaron con saltos de 2,37 metros y no tuvieron intentos fallidos hasta que quisieron superar los 2,39. Después de tres fracasos cada uno a esa altura, un oficial olímpico primero les ofreció un desempate para decidir el ganador. "¿Podemos tener dos oros?", preguntó Barshim.



El oficial asintió y los dos atletas se dieron la mano y gritaron de alegría.



"Lo miro, él me mira y lo sabemos. Simplemente nos miramos y sabemos, eso es todo", dijo Barshim.





"Es uno de mis mejores amigos, no solo en la pista, sino fuera de la pista. Trabajamos juntos. Este es un sueño hecho realidad. Es el verdadero espíritu, el espíritu deportista, y estamos aquí transmitiendo este mensaje", añadió.

Histórico

Ambos hicieron historia: fue el primer podio olímpico conjunto en atletismo desde 1912.



Maksim Nedasekau de Bielorrusia se llevó el bronce, también saltó a 2,37 metros, pero tuvo más intentos fallidos en toda la competición. Tamberi y Barshim se abrazaron antes de empezar a correr para celebrar con sus entrenadores y compañeros de equipo, flameando sus respectivas banderas. Barshim puede agregar la medalla de oro a sus consecutivos títulos mundiales y es el ganador de la segunda medalla de oro olímpica de Qatar, después de que el levantador de pesas Fares Elbakh ganó la primera el sábado en la categoría masculina de 96 kg.



Tamberi todavía estaba celebrando en la pista cuando su compatriota Lamont Marcell Jacobs corrió a sus brazos, tras su sorpresiva victoria en la final masculina de los 100 metros. Tamberi y Barshim tuvieron que superar graves lesiones en sus carreras, pero este último dice que los sacrificios valieron la pena.





"Es asombroso. Este es un sueño del que no quiero despertar", dijo.



"He pasado por mucho. Fueron cinco años que he estado esperando, con lesiones y muchos contratiempos. Pero hoy estamos aquí compartiendo este momento y todos los sacrificios. Realmente vale la pena ahora, en este momento", analizó.



Tamberi tuvo que tomarse un tiempo para recuperarse de una lesión que amenazó su carrera y que lo eliminó de Río 2016.



"Después de mis lesiones, solo quería volver, pero ahora tengo este oro, es increíble. Soñé con esto tantas veces", dijo el italiano. "Me dijeron en 2016, justo antes de Río, que existía el riesgo de que no pudiera competir más. Ha sido un largo viaje", añadió.

Medallas compartidas



En los juegos de Estocolmo de 1912 se produjo una situación particular que con el paso de los años dejaría a las competiciones de decatlón y pentatlón de esos Juegos Olímpicos con medallas doradas compartidas.



El atleta estadounidense Jim Thorpe había ganado el oro en ambas competiciones con relativa facilidad.



Su destreza deportiva era tan significativa que hasta el rey de Suecia, Gustav V, describió a Thorpe como el mejor atleta del mundo.



Pero la gloria del deportista se vio ensombrecida cuando se supo que había recibido dinero a cambio de jugar béisbol en su juventud. El Comité Olímpico Internacional (COI) retiró las medallas de Thorpe porque eso era considerado una violación de las reglas de aficionados de los Juegos Olímpicos, convirtiéndolo en el primer atleta en ser descalificado de los JJ.OO. por ser un profesional.



Entonces, los atletas que habían ganado las medallas de plata, Ferdinand Bie de Noruega, en pentatlón, y Hugo Weislander de Suecia en decatlón, pasaron a ocupar el podio con la presea dorada.



Sin embargo, 70 años después de los juegos de Estocolmo, el COI indultó oficialmente a Thorpe.



En 1982 y 29 años después de su muerte, se le devolvieron las medallas de oro al atleta estadounidense.



Esto entonces hizo que Thorpe compartiera la medalla de oro con Bie en pentatlón y con Weislander en decatlón en los juegos de Estocolmo 1912.