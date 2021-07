Simone Biles protege su salud mental: 'No confío en mí tanto como antes'

Por AFP



La estadounidense Simone Biles fue reemplazada este martes durante el concurso general por equipos de los Juegos Olímpicos de Tokio "por razones médicas" y es duda para el resto del evento, según la Federación Estadounidense de Gimnasia, antes de que la propia interesada hablase de que dio el paso para no comprometer su salud mental.



"Simone (Biles) se ha retirado de la competición por equipos por razones médicas. Serán realizados diariamente exámenes para determinar si puede recibir la luz verde médica para las competiciones que vienen", indicó la federación estadounidense a la AFP en un correo electrónico, sin ofrecer más precisiones sobre el estado de salud de la estrella de la gimnasia.



La estrella de la gimnasia, cuatro veces oro olímpico en Rio-2016, abandonó brevemente la sala y luego regresó con su equipo, pero ya con el estatus de reemplazante para las barras asimétricas y los otros dos aparatos que quedaban en el programa (suelo, barra de equilibrio). Simone Biles explicó después que su retirada del concurso por equipos se debió a "demonios en la cabeza" y señaló su intención de cuidar su "salud mental".



"Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (...) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar", explicó a la prensa. "Vamos a ir paso a paso y ver lo que pasa. La terapia ayuda mucho, así como la medicina. Pero cuando te encuentras en una situación de alto estrés...".



"Di un paso atrás, porque no quería hacer algo tonto. Han sido muy estresante estos Juegos Olímpicos"; comentó al término de la competencia donde Estados Unidos consiguió la medalla de plata. "Solo estamos lidiando con un par de cosas en este momento. Así que nos vamos a concentrar en dirigirnos a otras competencias"; puntualizó.



Para la medallista olímpica, las horas previas a la competencia fueron duras. Biles argumentó que tuvo diversas complicaciones para soportar la presión: "Traté de salir y divertirme y los calentamientos en la parte de atrás fueron un poco mejores. Pero una vez que salí, lo mental no estaba ahí".



Biles añadió que no ha podido disfrutar del todo las competencias, por lo que últimamente se encuentra trabajando en su salud mental: "Siento que tampoco me estoy divirtiendo tanto. Debemos proteger nuestro cuerpo y nuestras mentes y no solo hacer lo que el mundo espera que hagamos. Simplemente no confío en mí mismo tanto como antes. Apesta cuando sientes que tienes el peso del mundo". En cuanto a las críticas señaló que han sido cruciales en lo difícil que ha sido competir durante Tokyo 2020: "Lo quieres hacer por ti pero estás preocupado por lo que dicen los demás de ti. Ahora mismo la salud mental es muy importante en el deporte".