Space Jam: A New Legacy supera a 'Black Widow' en la taquilla norteamericana

Por Reuters



La animación reinó en la cartelera y en la taquilla este fin de semana con una victoria inesperada de "Space Jam: A New Legacy", en la que LeBron James forma equipo con el equipo de los Looney Tunes, que se impuso con US$31,6 millones en ventas de entradas.



La secuela de Warner Bros de "Space Jam", de 1996, superó las previsiones, que preveían que la película ingresaría unos US$20 millones en sus tres primeros días de estreno. La crítica rechazó "Space Jam: A New Legacy" (tiene un promedio del 31% en Rotten Tomatoes), pero el público pareció acoger la película, otorgándole una puntuación de "A-" en CinemaScore. "Space Jam 2" se proyectó en 3.965 cines de Norteamérica, al mismo tiempo que en HBO Max sin costo adicional para los abonados.



"El marketing de esta película era realmente divertido, y ayudó a alertar al público de todo el mundo", dijo Jeff Goldstein, presidente de distribución nacional de Warner Bros. El comienzo de "Space Jam 2", mejor de lo esperado, ha desplazado a la campeona del fin de semana pasado, "Black Widow", de Disney y Marvel, al segundo puesto de la taquilla.



La aventura de superhéroes, protagonizada por Scarlett Johansson, recaudó US$26,3 millones en su segundo fin de semana, lo que supone un enorme descenso del 67%. Hasta ahora, "Viuda Negra" ha generado US$131 millones en Norteamérica y US$264 millones en todo el mundo.



A pesar de la preocupación por la variante Delta y su estreno híbrido en HBO Max, "Space Jam: A New Legacy" consiguió el mayor debut para una película familiar durante el covid.



"Space Jam 2", que llega 26 años después de la original, es la primera película en mucho tiempo que atrae de nuevo a los espectadores con niños a las salas de cine. Los hombres representaron el 53% de las ventas, mientras que el 52% de los compradores de entradas eran menores de 25 años.