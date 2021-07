Por Marca

El presidente del Real Madrid ha afirmado que los audios eran conocidos desde la publicación de "Asalto al Real Madrid: Diario de 838 días y noches al límite" que publicó el periodista José Antonio Abellán en el mes de abril de 2015. Por lo tanto, y en palabras de Florentino Pérez, no son novedades y en ningún caso habían sido vendidos con éxito.

Comunicado de Florentino Pérez

Ante la noticia difundida en El Confidencial, en la que se recogen frases que se me atribuyen, creo necesario matizar:

- Las frases reproducidas se pronuncian en conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito. Sorprende ahora que, a pesar del tiempo transcurrido, las recoja hoy el diario El Confidencial.

- Son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen.

- Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga.

- He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar.

La respuesta de Abellán a Florentino

El propio José Antonio Abellán contestó en Twitter al comunicado emitido por el Real Madrid: "Me he ido con John y Bruce, mis perrillos, al monte y me encuentro este circo. Estoy alucinando... todo lo publicado está en mi libro de 2015" Asalto al Real Madrid". Y Florentino, no da explicaciones y quiere que maten, al que cree, el mensajero".

Los audios de Florentino Pérez contra Casillas y Raúl

En las conversaciones de audio publicadas por El Confidencial, Florentino Pérez carga contra dos insignias del Real Madrid, Iker Casillas y Raúl González Blanco. En el caso del portero de Móstoles, el actual presidente afirmaba que nunca había sido portero para el conjunto de Concha Espina, pero que todos le defendían.

Florentino también fue muy duro con Raúl, que era el capitán en 2006 (momento en el cual se producen las conversaciones filtradas). "Es malo, cree que el Real Madrid es suyo", dice el presidente blanco. Además, le señala como un motivo de peso que llevó a su dimisión.

Cabe recordar que las conversaciones tienen el contexto del fin de la primera etapa de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Corría el año 2006 y ya había abandonado las oficinas blancas.