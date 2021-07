Roger Federer anuncia su retiro de los Juegos Olímpicos de Tokio por lesión de rodilla

Por Reuters



El tenista suizo Roger Federer anunció el martes su retiro de los Juegos Olímpicos de Tokio después de sufrir una lesión de rodilla durante la temporada de césped. Federer, que cumplirá 40 años el mes próximo, se sometió a dos cirugías de rodilla en 2020 que lo tuvieron más de un año en rehabilitación.



Se retiró del Abierto de Francia después de ganar su partido de tercera ronda para enfocarse en la temporada de césped. Sin embargo, fue derrotado en los cuartos de final de Wimbledon y no pudo sumar su título de Grand Slam número 21.



"Desafortunadamente, experimenté un problema en mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio", dijo Federer en Twitter. "Estoy muy decepcionado, ya que ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza (...) Ya comencé la rehabilitación con la esperanza de regresar al circuito a finales de este verano (boreal)", añadió.

Federer ganó la medalla de oro en dobles en los Juegos de Pekín 2008 y la medalla de plata en individuales cuatro años después en Londres.