Costa Rica golea en Copa Oro: 3 - 1 a Guadalupe

El estratega colombiano fue presentado el 25 de junio como DT de la selección "tica" con el objetivo principal de llevarla a la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.



"Salgo tranquilo por el funcionamiento del equipo, la parte emotiva era lo más complicado porque había un piano encima, hacía mucho tiempo que no se ganaba un partido y eso es una presión grande. Ganar es lo más importante y después hay que mejorar mucho, hay mucho por trabajar y tenemos con quienes hacerlo", dijo Suárez en conferencia tras el partido.



"Quedo tranquilo, no solamente por el resultado, el equipo fue inteligente tácticamente para resolver los problemas que ellos nos ocasionaron. Fue un partido complicado", agregó.



En el partido correspondiente al Grupo C de la Copa Oro, Costa Rica, que no ganaba desde noviembre de 2019, se puso en ventaja a los seis minutos por conducto de Joel Campbell, quien aprovechó un error del guardameta Yohann Thuram que dejó el balón suelto al intentarlo controlar y el delantero de Monterrey de México solo empujó el esférico al fondo de la portería.



Costa Rica aumentó su ventaja a los 21 minutos con un remate de Ariel Lassiter tras recibir pase de Campbell. Guadalupe descontó al final del primer tiempo por conducto de Raphael Mirval, quien se adelantó a los defensores para rematar un centro enviado desde el sector derecho.



Guadalupe se quedó con un hombre menos a los 53 minutos por la expulsión de Steve Solvet, quien vio la tarjeta roja por golpear con el puño a un adversario.

Costa Rica marcó el tercer gol a los 70 minutos cuando Celso Borges remató de volea un centro enviado por Luis Díaz desde el sector izquierdo.



"Siempre hacer goles es importante para la confianza de uno mismo, los tres goles tuvieron conceptos que hemos venido trabajando y eso es lo bueno", dijo Borges. Más temprano, en el otro partido del sector, Jamaica ganó 2-0 a Surinam con goles de Shamar Nicholson y Bobby Reid.

Así, Costa Rica lidera el grupo con tres puntos, los mismos que registra Jamaica, pero más goles a favor. Surinam y Guadalupe completan el sector sin unidades. En la segunda jornada del grupo, Costa Rica enfrentará el viernes a Surinam, mientras que Jamaica jugará ante Guadalupe.