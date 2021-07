¿Por qué Sergio Ramos le cuesta cero euros al PSG?

Por Goal

Le contamos todos los detalles que tienes que saber acerca de la llegada del central español, ex del Real Madrid, al conjunto parisino.

Sergio Ramos ya es jugador del Paris Saint-Germain, que el jueves anunció la contratación de un central español que llega a la capital de Francia tras más de tres lustros brillando y ganando en el Real Madrid.

Así las cosas, merece la pena conocer todos los detalles acerca de la llegada del futbolista andaluz al Parque de los Príncipes. ¿Cuánto ha costado su fichaje, cuántos años de contrato firma, cuánto cobrará en el subcampeón de la Ligue1 y qué dorsal usará? Todo eso le explicamos a continuación.

El fichaje de Sergio Ramos le cuesta cero euros al PSG, ya que el español aterriza gratis en el Parque de los Príncipes. Los galos tendrán que pagar solamente el salario del camero. Cabe recordar que, tras anunciarse hace unas semanas que no seguiría en el Real Madrid durante un acto de despedida, Ramos ya era agente libre y podía firmar con cualquier equipo a partir del pasado 1 de julio.

Y ese equipo no es otro que el PSG, que ha confirmado su incorporación tras alcanzar un acuerdo con el internacional español.

El 23 de junio, se adelantaba que el PSG y Ramos habían empezado a entablar conversaciones, que finalmente derivaron en el acuerdo entre ambos. Así las cosas, el sevillano llega a una liga francesa en la que jugará las dos próximas temporadas, por lo menos hasta que finalice el curso 2022-23.

Ramos llega al seno de un PSG que lleva 10 años peleando con la élite del fútbol mundial y que se quedó a un paso de ganar la Champions League hace dos campañas, algo que vuelve a ser el objetivo prioritario.

El internacional español sabe lo que es ganarla: lo hizo cuatro veces como madridista y tendrá dos años para intentar hacerlo con los galos. Ramos tendrá 37 años cuando acabe su contrato en el Parque de los Príncipes.

Ramos percibía 12 millones de euros netos más bonos por temporada en el Real Madrid. El conjunto blanco decidió ofrecerle una temporada menos el 10% de la rebaja de su salario, algo que no llegó a buen puerto en la negociación y que, cuando Ramos quiso aceptar, se le comunicó que esa oferta había caducado.

Ramos abandonó el Real Madrid y en apenas unos días, recibió la llamada del PSG, que después de unas intensas negociaciones, ha acabado ofreciéndole lo que no fue capaz de hacer el Real Madrid: dos años de contrato garantizados, una ficha de 12 millones netos por campaña y además, una prima de fichaje que, sumada a su salario, le dejará unos beneficios de casi 15 millones netos por año.

El '4'. Esta es una pregunta que había quedado respondida antes de que se hiciera oficial su fichaje por el PSG. Y es que la web del club parisino incluyó en una noticia publicada por error unas declaraciones de Ramos en las que el español explicaba la importancia de ese dorsal en su carrera.

“Este número 4, lo aprecio mucho por superstición, porque lo tuve desde el inicio de mi carrera, y luego me ha acompañado durante toda mi vida, me siguió, trajo buena suerte, y muchas victorias. Ahora el número 4 es parte de mí como persona y como profesional. Para mí es un privilegio poder lucir este número en un gran equipo, el Paris Saint-Germain. Por eso, necesariamente será muy especial poder llevar mi número aquí en París", decía el ex capitán del Real Madrid.