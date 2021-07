Bill Gates: 'A Promised Land', de Barack Obama, es un libro refrescante y honesto

Por Panamá América



Expresa que por lo general el autor promociona las cosas que salieron bien o repite los puntos de conversación que ha escuchado antes.



En su sitio Gates Notes, el cofundador de Microsoft, indica que los mejores escritos sobre presidentes a menudo los hace un tercero, "The Bully Pulpit" y "Presidents Of War", son los mejores que ha leído.



"Tienes que ser una persona bastante consciente de sí mismo para escribir una autobiografía sincera, algo por lo que los políticos no son exactamente conocidos", dijo Gates. Sin embargo, al parecer hay una excepción, el expresidente Barack Obama, quien según Gates no es como la mayoría de los políticos.



Recientemente, Gates compartió una lista de lecturas recomendadas, en ella incluyó "Una tierra prometida" de Barack Obama.



De acuerdo a Gates, "Una tierra prometida" es un libro "refrescante", donde Obama no está tratando de venderse ni afirmar que no cometió errores. "Es una lectura excelente, no importa cuál sea su política", dijo.'