Eurocopa y la geopolítica que desestabiliza a la UEFA

Por AFP

Remeras polémicas, rodillas en tierra, apoyo a los derechos LGTB: las cuestiones políticas se han reproducido en el inicio de la Eurocopa de fútbol, para consternación de una UEFA puesta nuevamente ante sus contradicciones y que se ha visto obligada a navegar entre los once países anfitriones.

La institución para nada "esperó una Eurocopa tan marcada políticamente", donde pasaría de una polémica a otra sin parar, resume Carole Gómez, directora de investigación en el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS).

Desde el Elíseo a la diplomacia alemana, pasando por el sindicato mundial de futbolistas, la UEFA encaja una lluvia de críticas desde que el martes no autorizó a la ciudad de Múnich a iluminar su estadio con los colores arcoíris para el partido Alemania-Hungría, como protesta contra una ley húngara considerada discriminatoria hacia los homosexuales.

"Querida UEFA, ustedes son una banda de mentirosos ¿Prefieren ustedes cerrar filas con sus socios homófobos entre los dirigentes, ya sea en Budapest, Moscú o Bakú? ¿Respeto? ¿Tolerancia? No. Al menos no cuando afecta al negocio", atacó entre otros la televisión alemana ARD.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

Ya el domingo el organismo con sede en Suiza había irritado a Alemania al cuestionar el brazalete arcoíris del capitán de la 'Mannschaft', Manuel Neuer, aunque finalmente descartó cualquier "investigación disciplinaria" al considerar que promovía "una buena causa, la diversidad".

Once "contextos políticos"

Antes incluso de la inauguración de la competición, el 11 de junio, Moscú había puesto en aprietos al organismo al cuestionar tres elementos de la equipación ucraniana, obligando a la UEFA a hacer que se retirara la consigna "Gloria a nuestros héroes" antes de que, bajo presiones de Kiev, aceptara que fuera tapada por un trozo de tela.

Unos días más tarde, Grecia protestó por un acrónimo en la camiseta de Macedonia del Norte, esta vez sin éxito, lo cual sirve para recordar lo que está en juego geopolíticamente en los pliegues de cada uniforme.

Eurocopa 2021: Si hay un campeón invicto se llevará US$41.2 millones de premio

Por si fuera poco, dos periodistas tuvieron que luchar por su acreditación en Bakú y San Petersburgo, el primero por una estancia en la región separatista de Nagorno-Karabaj y el segundo tras varias investigaciones sobre los vínculos entre deporte y política.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

"Primera gran competición internacional desde el inicio de la pandemia", la Eurocopa "cristaliza las tensiones y suscita una atención particular", con una serie de reacciones a cada episodio, resalta Carole Gómez.

Y su formato inédito, ideado por el francés Michel Platini para unir al continente con motivo del 60º aniversario del torneo, no arregla nada: once ciudades en once países sede significan "diferentes contextos políticos" y oportunidades para enfrentarlos, profundiza la investigadora.

Y es que había pocas opciones de que la socialdemócrata Múnich, en una Alemania que aprobó en 2017 el matrimonio para todos, apreciara la ley que adoptó el martes una Hungría soberanista y conservadora, que prohíbe la "promoción" de la homosexualidad entre los menores y preocupa a los defensores de los derechos.

"Caja de Pandora"

Al contrario, el gobierno de Viktor Orban ha maniobrado para transformar la Eurocopa en un escaparate político, convirtiendo al de Budapest en el único estadio lleno del torneo, hasta el punto de que la UEFA valorara durante un tiempo deslocalizar allí las semifinales y la final previstas en Londres.

Para gestionar las expectativas contradictorias de los países organizadores, el organismo se aferra más que nunca a su línea "apolítica", que históricamente permitió a todas las instancias deportivas afirmar su autonomía ante las naciones, especialmente durante la Guerra Fría.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

Pero lo que está en juego en el debate público ha cambiado: además de los conflictos tradicionales entre vecinos (ruso-ucraniano o greco-macedonio), la Eurocopa ha visto estallar las tensiones en torno a los modelos de sociedad, mientras que el racismo y la homofobia impactan de manera muy diferente según la cultura política o religiosa de cada país.

Sin embargo, al emplear el miércoles su logotipo con los colores del arcoíris después de impedírselo al estadio de Múnich, persiguen un compromiso imposible entre sus 55 federaciones miembros, aunque los "valores" igualitarios que proclama implican un mínimo de coherencia.

En términos más amplios, la organización ve que se abre "una caja de Pandora para el deporte internacional", dice Carole Gómez: si es "profundamente ingenuo seguir creyendo en su carácter apolítico, abrir el camino a un cierto número de demandas también podría resultar difícil de gestionar".