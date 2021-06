Steven Spielberg firma acuerdo con Netflix para producir películas

Por Bloomberg



Amblin Partners, la productora de Steven Spielberg, firmó un acuerdo con Netflix Inc. para producir varias películas al año, lo que le da al servicio de streaming nuevas municiones a medida que crece la competencia.



El acuerdo plurianual se basa en una relación existente: en 2020, las empresas se unieron en El juicio de los 7 de Chicago y actualmente está en preproducción la película biográfica de Leonard Bernstein, Maestro, dijeron el lunes en una declaración. Los términos del acuerdo no fueron revelados.



Netflix es el servicio de streaming de paga dominante, pero actualmente está buscando crear más éxitos que atraigan suscriptores y lo ayuden a destacarse en un mercado competido, especialmente al tiempo que gigantes de los medios como Walt Disney Co., WarnerMedia de AT&T Inc. y NBCUniversal de Comcast Corp. estrenan algunas de sus películas más importantes en línea.

Con Amblin, Netflix tiene acceso a un cineasta legendario y un estudio cuyos éxitos recientes incluyen Green Book y 1917, ganadoras del Oscar. Spielberg, de 74 años, quien dirigió E.T., la saga de Indiana Jones, Jurassic Park y Saving Private Ryan, es presidente de la productora. El estudio seguirá colaborando con Universal y otros socios, señaló.



“Steven es un visionario creativo y un líder y, como muchos otros en todo el mundo, crecí con sus personajes e historias memorables que han sido duraderas, inspiradoras e innovadoras”, dijo en la declaración el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos. “No podemos esperar a trabajar con el equipo de Amblin, y nos sentimos honrados y emocionados de ser parte de este capítulo en la historia cinematográfica de Steven”.