Eurocopa: El 10 titular de Dinamarca sufrió un paro cardiaco en pleno partido

Por AP



Christian Eriksen sufrió un paro cardiaco y “estuvo muerto” antes de ser revivido, reveló el médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen.



Boesen estuvo a cargo de la resucitación cardio-pulmonar que el volante recibió tras desvanecerse durante el partido de la Eurocopa contra Finlandia el sábado. “Lo recuperamos con la primera descarga del desfibrilador”, dijo Boesen el domingo. “Fue algo breve y crucial”. Eriksen se encuentra en condición estable en un hospital de Copenhague.



Boesen dijo que aún no se sabe exactamente lo que pudo haber causado que el jugador del Inter de Milán colapsara. “No soy cardiólogo, así que prefiero que los especialistas se encarguen de explicar lo ocurrido”, afirmó.



También indicó que el futbolista de 29 años quizás no hubiera sobrevivido si el partido no hubiera correspondido a una competición de envergadura, con equipo médico de primera a disposición.

Dinamarca se mete al Mundial de la mano de Eriksen

“Eso fue totalmente decisivo”, dijo Boesen. “Desde el momento en que sucede (el desvanecimiento) hasta que recibe ayuda es algo crítico. Ese tiempo fue breve. Y muy crucial”. El técnico de la selección danesa, Kasper Hjulmand, informó que pudo hablar con Eriksen mediante una videollamada. “Fue un alivio verlo sonreír”, dijo.



Hjulmand señaló que Eriksen estaba más inquieto por el bienestar de sus compañeros y que preguntó cómo ellos se sentían. “Nos dijo: ‘No recuerdo mucho, pero estoy más preocupados por ustedes. ¿Cómo están. Típico de Christian”, añadió.



La federación danesa informó que Eriksen mandó saludos a sus compañeros de equipo.



“Hemos hablado con Christian, quien ha enviado sus saludos a sus compañeros. Su estado es estable y continúa hospitalizado para estudios más detenidos”, dijo la federación en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter. Añadió que el resto de los jugadores y personal de la selección “han recibido asistencia en caso de crisis y permanecerán juntos después del incidente de ayer”.



El partido de la Euro 2020 fue suspendido durante 90 minutos luego Eriksen se desplomó poco antes del final del primer tiempo.



Dinamarca canceló todas las actividades de prensa que se habían previsto en su concentración el domingo, además de posponer un entrenamiento.



Eriksen recibía tratamiento en el Rigshospitalet, uno de los hospitales más reconocidos de Dinamarca y adyacente al Parken Stadium, donde el partido se disputó.



Hjulmand dijo que tratarán de retomar la rutina el lunes. Insistió que el plantel está determinado en cumplir con sus compromisos en el torneo. El próximo partido de Dinamarca en el Grupo será el jueves contra Bélgica.



“(Eriksen) quiere que juguemos”, indicó Hjulmand. “Vamos a tratar de volver a una cierta normalidad mañana. Eso se ajusta completamente con lo que dicen los psicólogos, y con la manera con la que yo pretenda guiar a este grupo de ahora en adelante”. La decisión se reanudar el partido el sábado fue blanco de duras críticas en Dinamarca, destacándose las voces de las retiradas estrellas Peter Schmeichel y Michael Laudrup.



La UEFA le ofreció a Dinamarca la alternativa de retomar el partido el domingo al mediodía, pero los jugadores quisieron terminarlo el sábado. Una fecha posterior no era posible, ya que Finlandia disputará su segundo partido de la llave el miércoles en San Petersburgo, Rusia.



Hjulmand dijo que aún está orgulloso de que sus pupilos quisieron terminar el partido, pero que ahora cree que debieron insistir en suspenderlo.