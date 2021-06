The Matrix: 21 datos curiosos de la película

Por Los40.com / El Financiero



La película de las hermanas Wachowski marcó un antes y un después en el cine y se convirtió en un referente de la ciencia-ficción. Aquí hay 21 datos curiosos de la producción:



1. Todo comenzó en un cómic. Los cineastas Lana y Lilly Wachowski originalmente concibieron la trama de Matrix como un cómic . Antes de su incursión en Hollywood, trabajaban en divisiones de Marvel con títulos de terror como Ectokid y Clive Barker's Hellraiser. Fue mientras estaban pensando en nuevas ideas de cómics cuando se les ocurrió el concepto de Matrix.



El guion de Matrix estuvo guardado en un cajón durante muchos años, mientras las mentes del estudio decidían si sus contenidos y conceptos eran aptas para producir una película.



2. El presupuesto se gastó en una escena. Para hacer la película, las Wachowski pidieron originalmente un presupuesto de US$60 millones a Warner Bros. La compañía solo dio 10 millones. Como no era suficiente, las directoras utilizaron ese dinero para planificar y filmar una escena que esperaban les ganara la confianza del estudio. La secuencia es la que abre la película, donde los agentes persiguen a Trinity a través de los tejados de una ciudad, tomó meses de preparación. Por suerte, apostar todo el presupuesto dio sus frutos y los ejecutivos dieron otros US$50 millones.



La escena del tiroteo en el vestíbulo del edificio donde los Agentes retenían a Morfeo, tardó 10 días en filmarse.



3. La ciudad misteriosa es Sydney. La película se filmó por completo, tanto en interiores como en exteriores, en Australia. La razón eran las mejoras fiscales que este país ofrecía, lo que a efectos fiscales redujo significativamente el presupuesto de la película. Sin embargo, todos los nombres de las calles se tomaron de Chicago.



4. Will Smith y Nicolas Gage rechazaron el papel principal. El primero dijo que no al papel de Neo para poder hacer ‘Wild Wild West’. Se dice que Tom Cruise, Johnny Depp y Leonardo DiCaprio también fueron considerados antes de que los realizadores se decidieran por Keanu Reeves para el papel.



5. Rusell Crowe, Sean Connery y Samuel L. Jackson podían haber sido Morfeo. Aparentemente, Connery rechazó el guion por no entenderlo. Cuando se negaron, Laurence Fishburne tomó el papel.



6. Los actores entrenaron durante cuatro meses. Al igual que las películas de artes marciales de Hong Kong que tomaron como influencia, las Wachowski querían que furean los actores, y no especialistas,los que pelearan en la pantalla.





7. El efecto ‘bullet time’ fue concebido para Matrix. El famoso disparo en espiral de la curva de la espalda de Neo se realizó con una plataforma que contenía 120 cámaras fotográficas digitales individuales y dos cámaras de película. Las imágenes fijas se unieron cuidadosamente para crear la toma fotograma a fotograma.



El efecto bullet time se utilizó por primera vez en el cine. Es una técnica de filmación que permite filmar escenas de acción específicas en 360 grados y pasarlas en cámara lenta.



8. Convirtió a Keanu Reeves en el actor mejor pagado. Por su papel, el actor cobró US$10 millones y el 10% de los US$463 millones que recaudó la película. Para las secuelas, el acuerdo de Keanu fue un salario de US$30 millones y el 15% de las ganancias.



Keanu Reeves decidió compartir sus ganancias con todo el equipo que formó parte de la grabación de la película, como maquillaje, sonido e iluminación.



9. Janet Jackson pudo haber sido Trinity. Por difícil que sea imaginar a alguien que no sea Carrie-Anne Moss, ella no fue la primera opción. Antes de que la entonces desconocida actriz obtuviera el papel, las Wachowski tenían en mente a una superestrella del pop. A Janet Jackson se le ofreció el papel, y lo habría aceptado si su carrera musical no se hubiera interpuesto en su camino.



10. La película hizo historia a Oscar. Matrix fue uno de los mayores éxitos de taquilla de 1999, pero también tuvo una enorme acogida en la crítica. Sorprendentemente para una película de ciencia-ficción fue nominada en cuatro categorías y ganó en las cuatro.



11. Inspirada en ‘Alicia en el país de las maravillas’ y la Biblia. La película se basa en numerosas fuentes literarias y cinematográficas, con referencias a las ideas filosóficas y religiosas que se encuentran en todas partes. El cristianismo, el budismo y el hinduismo se incluyen, mientras que también se hace referencia al libro de Lewis Carroll.





12. Keanu Reeves empezó en baja forma. Se sometió a una cirugía de espalda justo antes de comenzar a trabajar en la película. Un problema en su columna vertebral había causado el inicio de la parálisis en sus piernas. Reeves todavía se estaba recuperando cuando comenzó el entrenamiento de pelea y no pudo patear durante los primeros dos meses.



Los actores protagonistas debieron someterse a un previo entrenamiento físico seis meses antes para dominar la técnica de las artes marciales y moverse acrobáticamente.





13. Clases de filosofía. Los principales miembros del reparto y el equipo tenían que leer varios libros de filosofía antes de leer el guion, incluido "Simulacra and Simulation" de Jean Baudrillard. Ese libro se puede ver en exhibición en el apartamento de Thomas Anderson al principio de la película.



No solo es una película de acción y ciencia ficción, sino que está inspirada en temas religiosos y filosóficos, además de hacer referencia a historias como ’1984′ de George Orwell o a ‘Alicia en el País de las Maravillas’ de Lewis Carroll.





14. Exigencias del guión. Las escenas en las que Neo se despierta por primera vez de su cautiverio en Matrix se rodaron al final, ya que Reeves tuvo que perder aproximadamente 7 kiloss y afeitarse la cabeza para lograr el aspecto demacrado necesario para su personaje.



15. Problemas con la historia. Incluso después de decidir hacer realidad la película, en Warner Bros estaban confusos sobre muchos aspectos del guion, describiéndolo como "el guion que nadie entiende". Para resolver este problema, el estudio obligó a los Wachowski a escribir todo nuevos diálogos explicando sus complejos conceptos.



16. El dios de los sueños. Mientras Morfeo pasa la mayor parte de su tiempo ayudando a personajes como Neo a despertarse, su nombre tiene raíces irónicas. En la mitología griega, a Morfeo se le conoce como el dios del sueño y los sueños.



17. Una triste oportunidad perdida. El 19 de noviembre de 1997, el cantante de INXS Michael Hutchence consiguió un papel significativo, pero no especificado, en la película. Tres días después, se suicidó.



18. ¿Pastilla azul o roja? La mayoría de los fans de Matrix salieron de la película entusiasmados por tomar la píldora roja y exponer las verdades ocultas en nuestro mundo. Sin embargo, las Wachowski le dijeron a un entrevistador que, dadas sus disposiciones no heroicas, probablemente tomarían la píldora azul.



19. Referencias de animación. La apariencia del código en pantalla y los créditos de apertura son un homenaje a la película de animación Ghost in the Shell, que tuvo una gran influencia en Matrix. Las Wachowski querían materializar ciertas secuencias animadas en acción en vivo.



El reconocible código que aparece en las pantallas cuando Matrix se muestra codificada, es una receta japonesa de sushi.



20. Homenajes a los clásicos. El código Matrix fue diseñado por Simon Whiteley, quien no está acreditado en la película. El código es personalizado e incluye imágenes volteadas de caracteres japoneses de ancho medio y letras y números de latín occidental. La fuente verde brillante es un homenaje a los monitores monocromáticos clásicos.



21. Nueva entega en 2021. A pesar de que aún no tiene fecha concreta, y con los previsibles retrasos que ocasionará la crisis del coronavirus, Matrix 4 verá la luz el año que viene. Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss protagonizarán también esta cinta y ya hemos podido ver las primeras imágenes del rodaje, que parecen estar a la altura de la primera película.