Copa América 2021: Brasil abre ante Venezuela

Por AFP



Y en la primera de cambio, Venezuela, su primer rival en el torneo, reportó que tiene 12 casos de covid-19 en la delegación, aunque no se aclaró oficialmente cuántos de ellos son jugadores.



"En la noche del viernes, la Secretaría de Salud del Distrito Federal fue notificada por la Conmebol de que doce miembros de la selección de fútbol de Venezuela, incluidos jugadores y miembros de la comisión técnica, dieron positivo para covid-19", indicó la entidad en un mensaje enviado a la AFP.



Algunos medios señalaron que son al menos cinco los futbolistas afectados por el virus. Horas antes, la Conmebol autorizó que se pueden sustituir "sin límites" los jugadores que estén afectados por covid-19 y también los que fueron contracto estrecho.



Los integrantes de la 'Seleçao' habían dejado bien claro que, pese a su desacuerdo con el modo en que se ha llevado la organización del campeonato en Brasil tras la salida de Colombia y Argentina, jamás dirán "no" a la 'verdeamarela'.



Así que, tras la luz verde dada el jueves por el Tribunal Supremo, ya no hay marcha atrás, y Tite buscará prolongar la marcha triunfal de la 'Seleçao' que, con siete victorias en los últimos siete partidos, busca conquistar su décima Copa América para acercarse a las 15 de Uruguay y a las 14 de Argentina.



El DT echará mano prácticamente del mismo elenco que disputó las eliminatorias mundialistas ante Ecuador (2-0) y Paraguay (2-0): el único cambio es la convocatoria del experimentado zaguero Thiago Silva, del Chelsea, ya recuperado de una lesión, en lugar de su sustituto, el defensa del Flamengo Rodrigo Caio.



En la primera práctica copera de la 'seleçao' este viernes en Sao Paulo, Thiago Silva fue la principal atracción junto al goleador del Flamengo, Gabigol, también recuperado de molestias musculares y quien probablemente esté en el once inicial.



Pero, como siempre, en el partido los focos estarán puestos en el astro Neymar, ausente por lesión la pasada edición del torneo en 2019, ganada por Brasil en su casa, y busca sacudirse una temporada gris con el Paris Saint Germain, en medio del nuevo escándalo sexual que lo acecha.



Una duda es si Tite dará entrada de nuevo en el arco a Ederson, del Manchester City, o a Alisson, del Liverpool.

"Masacrar a Venezuela"

El partido inaugural del torneo, que se disputará sin público en Brasilia, Rio de Janeiro, Goiania y Cuiabá, estará precedido de una manifestación en la capital federal 'No a la copa de la muerte. No queremos copa, queremos vacuna'.



Será una nueva muestra del malestar causado por el hecho de que el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más críticados por su gestión de la pandemia, aceptara organizar a las prisas el torneo, mientras su país se acerca al medio millón de muertos y la campaña de vacunación avanza lentamente (solo 11% de la población recibió las dos dosis).



Bolsonaro no desveló el jueves si asistirá al estadio Mané Garrincha en caso de que la Conmebol lo invite, pero dijo que la 'Seleçao' va a "masacrar" a Venezuela.



Venezuela diezmada

A la inferioridad más que evidente de la Vinotinto, considerada la 'Cenicienta' de Sudamérica (no ha disputado ni un Mundial, ni ganado ninguna Copa América y solo suma 4 de los 18 puntos en las presentes eliminatorias mundialistas), se le suman las ausencias por los casos de covid-19 y lesiones de jugadores de peso, lo que le pone más cuesta arriba el partido del domingo.



A los casos confirmados de coronavirus este sábado, Peseiro ya había sufrido el viernes la baja del capitán Tomás Rincón, quien se quedó en "aislamiento" en Caracas tras un "cuadro viral" no confirmado como caso de covid-19.



El portugués ya no contaba con el delantero del CSKA Moscú Salomón Rondón, el extremo Darwin Machís, del Granada español, y el central del Parma de Italia Yordan Osorio entre las ausencias de mayor peso.



Peseiro también había excluido esta semana por covid-19 a Wilker Ángel y Rolf Feltscher.



La única buena noticia que había tenido es que sí podrá contar con el centrocampista Yangel Herrera, jugador del Manchester City cedido en las últimas dos temporadas al Granada.



El partido se disputará en el estadio Mané Garrincha a las 18H00 locales (21H00 GMT), con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y sus compatriotas Carlos Barreiro y Martín Soppi.



Probables alineaciones:



Brasil: Ederson - Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Alex Sandro - Casemiro, Fred - Gabriel Jesus, Richarlison, Neymar - Roberto Firmino. DT: Tite.



Venezuela (formación a la espera de posibles sustituciones por covid): Joel Graterol - Nahuel Ferraresi, John Chancellor, Mikel Villanueva, Roberto Rosales - Alexander González, Jhon Murillo, Junior Moreno - Jefferson Savarino, Romulo Otero y Fernando Aristeguieta. DT: José Peseiro.