Marvel Comics: 60 años de superhéroes

Por DW.com / La Tercera



En 1961, el ahora mundialmente famoso imperio del cómic surgió de la editorial Timely Comics, que ya había sido fundada en 1939 y había desarrollado y comercializado con éxito personajes como el Capitán América.



Después de que los cómics de superhéroes gozaran de una enorme popularidad en las décadas de 1930 y 1940, el impulso de la industria decayó tras la guerra. En la era McCarthy, se demandaba un entretenimiento depurado, y muchos de los superhéroes, a menudo ni claramente buenos ni malos, fueron víctimas de una Junta de Censura de Cómics especialmente creada. Según la opinión predominante en la época, los cómics perjudicaban el desarrollo mental de los adolescentes.

La resurrección de los superhéroes

En los "Swinging Sixties”, los cómics y los superhéroes experimentaron un enorme renacimiento. Con la ayuda de ilustradores como Jack Kirby y Steve Ditko, el autor de cómics de Marvel, Stan Lee, creó personajes como Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Spiderman e Iron Man. En torno a este último surgió más tarde en el equipo de superhéroes Los Vengadores. El regreso de los superhéroes se inspiró en el éxito de sus colegas de DC Comics. Desde el principio, las dos editoriales trataron de superarse mutuamente con sus éxitos.

Stan Lee: un "superhéroe" en persona

El carismático Stan Lee se convirtió con el tiempo en la única cara de Marvel en los medios de comunicación, lo que provocó una gran frustración entre sus coguionistas y entre los dibujantes, y más tarde incluso una ruptura cuando Kirby y Ditko dieron la espalda a Marvel por decepción.



A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, los cómics de Marvel se volvieron visiblemente más lujosos y se convirtieron casi exclusivamente en objetos de coleccionista y de valor, en lugar de estar destinados a ser leídos. El mercado del cómic, inflado hasta lo irreconocible, se hundió y Marvel tuvo que declararse en quiebra en 1996.

Regreso al éxito gracias a películas de cine

Con la venta de numerosos derechos cinematográficos a los grandes estudios, Marvel pudo finalmente reorganizarse, y comenzó la segunda época dorada del imperio del cómic como licenciador. Hoy en día, series cinematográficas como "X-Men", "Los Vengadores" o las películas de "Spiderman" se encuentran entre las producciones de mayor éxito de Hollywood y obtienen repetidamente ganancias récord. Con películas como "Pantera Negra" o "Viuda Negra" con Scarlett Johansson, Marvel también ha conseguido dotarse de una nueva imagen más contemporánea.

60 años

En agosto próximo se conmemorarán los 60 años de historia de Los Cuatro Fantásticos, ya que el primer número del clásico cómic, que inicio la era contemporánea de Marvel Comics, se publicó en agosto de 1961.





De ahí que pare llevar a cabo las celebraciones, Fantastic Four #35 no solo será un número con más páginas de lo habitual, sino que también incluirá el primer trabajo de John Romita Jr tras su regreso a la editorial. Además, marcará el retorno de Mark Waid como escritor en las historias del equipo - algo que ya hizo en una celebrada etapa a comienzos de este siglo - con una historia adicional que acompañará a la principal realizada por Dan Slott. .



“¡Este año, Marvel Comics se enorgullece de celebrar el 60 aniversario de los Cuatro Fantásticos! Hogar de conceptos y personajes que revolucionaron la narrativa de los cómics, las amadas creaciones de Stan Lee y Jack Kirby han disfrutado de una de las sagas más memorables en la historia del cómic y esto ¡verá algunas de sus mayores aventuras hasta ahora!”, publicó Marvel. “Siguiendo la muy esperada historia de ‘La Novia de Doom’, Fantastic Four #35 en agosto será un espectáculo especial de tamaño gigante que verá al escritor de la serie Dan Slott uniéndose al legendario artista John Romita Jr.”, agregan.



La historia del cómic presentará cómo todo el linaje de Kang está decidido “a destruir todas las era de los Cuatro Fantásticos”, por lo que concretarán ataques simultáneos a lo largo de la vida de Reed, Sue, Ben y Johnny. De ahí que veremos a los múltiples Kang existente, incluyendo a Rama Tut, el Centurión Escarlata, Kang el Conquistador y el descendiente final de Kang: Scion.



En tanto, Marvel también deja en claro que Mark Waid y Paul Renaud llevarán a cabo una historia de aniversario, que dará una nueva perspectiva al origen de “la Primera Familia”.