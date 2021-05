Costa Rica: Regresa el Festival Creativo Volcán para premiar la comunicación comercial en Centroamérica

Por E&N



Después de un proceso de conceptualización, que incluyó análisis, investigación y una evaluación comparativa entre los festivales internacionales actuales, la Comisión organizadora del Festival Creativo Volcán, anuncia el regreso de esta importante premiación, en su décimo novena edición.



Para esta edición 2021, después de analizar la evolución de la pandemia en la región y el mundo, se tomó la decisión por parte de la organización de realizar el Festival de manera virtual, incorporando varias novedades, entre ellas la participación de jurados provenientes de agencias de red e independientes, agencias de relaciones públicas, consultores internacionales y por primera vez, jurados provenientes de marcas como lo son Facebook y Twitter.



Con el paso de los años, este certamen ha ido evolucionando, hasta convertirse en un importante referente para los participantes, quienes ven este festival como un termómetro para inscribir en los más prestigiosos concursos, como lo son Clio Awards, New York Festival, El Ojo de Iberoamérica, FIAP, Cannes Lions y One Show, entre otros.



“El festival Volcán lleva años eliminando las fronteras que separaban la calidad creativa local con la del resto del mundo. Ahora queremos eliminar todas las fronteras que separan a una premiación local con un festival de creatividad regional, buscando un valor agregado para las agencias de la región e impulsando una plataforma que inspire a todas las potenciales audiencias y aumente el interés de más sectores para involucrarse y participar”, comentó Diana Zuleta, presidenta de la Comisión Volcán.



Podrán aplicar comunicadores que hayan implementado proyectos entre el 1 de marzo del 2019 al 30 de marzo del 2021, por medio de la página festivalvolcan.cr. La inscripción de las campañas o casos deberá ser realizada por las empresas de comunicación involucradas y requerirá la cancelación en periodo ordinario de $210 para piezas individuales y $245 para los casos.



Según Zuleta, el objetivo del certamen es seguir elevando el nivel y la exigencia al mercado de la comunicación. Para lograrlo, se seleccionaron jueces provenientes de otros mercados como lo son Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, España y Alemania.



Períodos de inscripción



El festival cuenta con dos periodos de inscripción:



Período Ordinario: Del 24 de Mayo al 15 de Junio, 2021

Período Extraordinario: Del 16 de Junio al 30 de Junio, 2021



Jurados 2021



Este año, el festival cuenta con la participación de una mayor cantidad de jurados internacionales, gracias a la obtención de un moderno software que permitirá realizar el juzgamiento de en línea.



Juan Arboleda, Director Creativo, Casanova McCann EEUU



Juan Camilo Valdivieso, Director Creativo, Alma DDB EEUU



Shelley Lui, Directora y Consultora Creativa Independiente, Alemania



Dave Snider, Director de Diseño de Producto, Twitter EEUU



Sara Garibaldi, Partner y Directora General, Ketchum EEUU

Fabio Seidi, Director Desarrollo Creativo Global, Facebook EEUU



Diana Triana, Directora General Creativa, McCann Colombia



Nicolás Zarlenga /Federico Plaza, COO y Partners, The Juju Argentina



Eva Santos, CO, CCO y Fundadora Delirio & Twain España



Walter Aregger, Socio Fundador de la Agencia Independiente Hello