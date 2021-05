Neymar renovó con el PSG hasta 2025

Por ESPN



Se acabaron los rumores sobre la posible salida de Neymar del PSG luego de que se hizo oficial su renovación con el París Saint Germain hasta junio del 2025.



La firma del brasileño con el cuadro parisino pone fin a los rumores de un posible regreso al Barcelona para reencontrarse con Lionel Messi. El club francés, que recientemente fue eliminado de la Champions League posteó en sus redes sociales la noticia de la renovación del astro sudamericano, aunque no desveló los términos económicos del acuerdo.

Al término de este contrato, Neymar, de 29 años y que llegó al PSG en 2017 procedente del FC Barcelona, habrá estado nueve temporadas bajo la disciplina del club parisino. "Estoy muy feliz, muy feliz, de renovar con París", afirmó el jugador en unas declaraciones a la televisión del club, en las que añadió que en estos cuatro años "he cambiado mucho, he aprendido mucho".



"Estoy orgulloso de formar parte de la historia del Paris Saint-Germain. Además, he mejorado como persona y también como jugador", recalcó, antes de reiterar su objetivo de colocar al club "entre la cumbre".



El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, señaló por su parte en el comunicado que "el centro de gravedad de nuestro ambicioso proyecto para hacer más grande al PSG está en el corazón, el talento y la implicación total de nuestros jugadores".



En sus cuatro años en el equipo parisino, "Ney" ha logrado nueve títulos nacionales: tres ligas, dos copas, dos copas de la liga y dos supercopas. Además, el PSG llegó el año pasado a su primera final de la Liga de Campeones, en la que se inclinó por 1-0 ante el Bayern de Múnich. La renovación de Neymar llega cuando al jugador le quedaba un año de contrato con el club de la capital del Sena, la misma situación en la que se encuentra la otra gran estrella del PSG, el francés Kylian Mbappé.



En cambio, Mbappé no ha renovado aún su contrato, ni hoy se habló nada de él, en medio de especulaciones sobre su posible marcha a otro equipo, con el Real Madrid como uno de los grandes interesados.