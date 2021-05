Bill y Melinda Gates anuncian fin de su relación

Por El Financiero (México)



Tras 27 años de matrimonio, el multimillonario Bill Gates y su esposa Melinda anunciaron el final de su relación.



“Después de pensarlo mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio”, informó el cofundador de Microsoft a través de su cuenta de Twitter este lunes.



Gates no dio las razones de su separación y solo pidió respeto para su familia, mientras navegan en esta nueva etapa de sus vida privadas. “En los últimos 27 años, hemos criado a tres niños increíbles y construido una base que funciona en todo el mundo para permitir que todas las personas lleven vidas saludables y productivas”, puntualizó.



Ambos seguirán trabajando juntos en su fundación, sin embargo, será la única relación que tendrán de ahora en adelante, dijo el magnate. La “Fundación Bill y Melinda Gates” es la fundación privada de caridad más grande del mundo, creada en 2000, con sede en Seattle, Washington; surgió con el objetivo de erradicar la pobreza y asegurar la educación y la salud para todas las personas.



Actualmente, es administrada por Melinda y Bill, quien es el presidente, y durante este tiempo han colaborado con varias organizaciones sin fines de lucro a nivel mundial, como Save The Children, United Way, Building Changes y Heifer Intenational, entre otras más. “Continuamos compartiendo nuestra creencia en esa misión y continuaremos nuestro trabajo juntos en la fundación, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas. Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia mientras comenzamos a navegar en esta nueva vida”, finalizó.