Gillette Infinity Esports se corona campeón latinoamericano

Gillette Infinity Esports, el club de deportes electrónicos fundado en Costa Rica, se coronó campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends y representará a la región en el Mid Season Invitational (MSI), uno de los torneos mundiales más importantes del año, que se disputará en el mes de mayo en Islandia.



El club logró el título regional al vencer a los argentinos de Furious Gaming 3-2, en una final histórica, disputada en Ciudad de México el pasado sábado 10 de abril. La escuadra costarricense empezó abajo en el marcador 0-2, pero logró recuperarse y remontar la final. El fundador del club, el costarricense Paul Venegas, comentó que el título premia el arduo trabajo realizado durante la temporada y abre las puertas a la organización para seguir creciendo en la escena de los deportes electrónicos.

“Nuestro campeonato significa muchísimo para la organización, para 2021 queríamos un cambio total, refrescar totalmente el equipo, la mentalidad de los chicos, la interacción, la convivencia, la comodidad y claramente se vio reflejado en los resultados”, dijo Venegas. La final latinoamericana registró más de 95.000 espectadores simultáneos en las redes sociales TV Azteca (Facebook, Twitch y YouTube). Además, contó con transmisión en vivo en canales de televisión abierta de Colombia, Chile y Puerto Rico.

Rumbo a Islandia

Con el título, Gillette Infinity se convierte en el representante oficial de Latinoamérica en el MSI, uno de los eventos mundiales de League of Legends más importantes del año, que se disputará del 6 al 23 de mayo en Islandia. El club tico disputará el Grupo C, junto a: Damwon Gaming (Corea), Cloud9 (Estados Unidos) y DetonatioN FocusMe (Japón). “Es una cita súper importante donde nos tocó el grupo de la muerte, vamos a estar con Damwon que es el campeón mundial actual. Para nosotros es muy relevante lo que suceda en Islandia de cara al impacto en el siguiente torneo de Latinoamérica y lo que pueda significar para la organización una buena actuación”, comentó Venegas.



Se espera que el MSI rompa todos los récords de audiencia de torneos de deportes electrónicos. Hasta el momento, la cifra más alta de seguidores se presentó en el Mundial 2019 de League of Legends, cuando se registraron casi cuatro millones de espectadores simultáneos. Gillette Infinity ya había representado a la región en el Mundial de Corea en 2018, donde se adjudicó la mejor participación hasta el momento de un equipo latinoamericano.

