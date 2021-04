Harrison Ford, Brad Pitt y Reese Witherspoon, principales presentadores de los Óscar

Por AFP



La ceremonia del 25 de abril, que se celebrará por primera vez en la histórica Union Station del centro de Los Ángeles, llega mientras California vislumbra su reapertura, tras un año de sucesivos confinamientos por el covid-19, impulsada por la campaña de vacunación. La gala se desarrollará como si se tratara de una glamurosa película, avanzó la Academia.



Además de un "reparto de estrellas verdaderamente estelar", los productores avisaron en su comunicado que "hay tanto voltaje aquí, que puede que se necesiten gafas de sol".



Junto a Ford y Witherspoon, la lista de presentadores incluye también a los ganadores de los principales Óscar del año pasado, Joaquin Phoenix, Renee Zellweger, Brad Pitt y Laura Dern, además del surcoreano Bong Joon-ho, que obtuvo el premio al mejor director y mejor película con "Parásitos". Angela Bassett, Halle Berry y Bryan Cranston aparecerán igualmente, entre otros, en el primer evento que reunirá a los grandes nombres de Hollywood en la alfombra roja desde que la irrupción del covid-19 obligó al mundo a quedarse en casa en marzo de 2020.



También está previsto realizar conexiones desde Reino Unido y Francia para los nominados internacionales que no puedan viajar a Los Ángeles. Galas recientes de entrega de premios, como la de los Globo de Oro en febrero, fueron criticadas por recurrir excesivamente a las videollamadas con los nominados, especialmente después de que Daniel Kaluuya perdiera la conexión de audio mientras daba su discurso tras ganar el Globo de Oro al mejor actor de reparto.



Los productores de los Óscar expresaron su deseo de conseguir una ceremonia que "parezca una película, no un programa de televisión", prometiendo una introducción espectacular, además de una filmación en alta resolución y con formato de pantalla ancha. Los nominados deberán vestir de punta en blanco, después que los organizadores les hayan avisado de que lo "formal está totalmente bien si quieres ir, pero lo casual no lo es tanto". El director de "Contagion", Steven Soderbergh, es uno de los productores de esta gala atrasada por la pandemia.