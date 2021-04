‘Nomadland’ triunfa en los Bafta

Por AFP



La china Chloé Zhao ganó en la categoría de “mejor director” y su road-movie Nomadland fue consagrado “mejor filme”, mientras la actriz Frances McDormand fue galardonada como mejor actriz por su papel en esa película.



Ya galardonada en los Golden Globes a fines de febrero y primera mujer en obtener cuatro nominaciones en los Óscar el mismo año, la cineasta independiente de 39 años rindió homenaje a “la comunidad nómada que nos recibió con tanta generosidad en su vida, compartió con nosotros sus sueños, sus luchas”. “Me gusta hacer lo que hago y si esto significa que más gente como yo puede vivir sus sueños, estoy muy agradecida”, declaró la directora.



Himno a la gloria de los hippies modernos que recorren Estados Unidos en sus camionetas, Nomadland había ganado el sábado el prestigioso premio a la mejor película del Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA).

Nomadland se enfrentaba a The father (“El padre”, con Hopkins), The Mauritanian, sobre una abogada que defiende a un mauritano acusado de terrorismo por Estados Unidos, la película de suspenso feminista Promising Young Woman y el drama judicial Los siete de Chicago.



Anthony Hopkins ganó el premio al mejor actor por su interpretación en El Padre. El actor, de 83 años, de origen galés y naturalizado estadounidense, fue laureado por su interpretación de un anciano que sufre demencia. Tras la ceremonia, Hopkins, contactado en Gales, donde se encuentra en este momento, confió a los periodistas que estaba “orgulloso” de haber participado en este “poderoso filme”.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende



Adaptada de la pieza de teatro del mismo nombre, The Father fue filmada en Inglaterra. Debido a la muerte el viernes de su abuelo el príncipe Felipe, el príncipe Guillermo, que iba a pronunciar un discurso grabado con antelación, no participó en la ceremonia.



El director Ang Lee (“Razón y sentimientos”, “Tigre y dragón”, “La Odisea de Pi”) recibió por su parte el Bafta Academy Fellowship, que recompensa su obra.



El Bafta de mejor actriz de reparto fue para la surcoreana Youn Yuh-jung, de 73 años, por Minari, que evoca la historia de una familia estadounidense de origen surcoreano que busca una nueva vida en el campo. El británico Daniel Kaluuya, de 32 años, recibió el premio del mejor actor de reparto por su interpretación de Fred Hampton, joven líder del movimiento revolucionario negro Black Panther, en la película Judas and the Black Messiah.



El premio a la “estrella ascendente” fue para Bukky Bakray por Rocks, que muestra a una banda de adolescentes de orígenes diversos que dan sus primeros pasos en el cine. Ella interpreta a una adolescente de 15 años abandonada por su madre y que trata de salir adelante con su joven hermano, apoyada por amigos.



Gritos de alegría se oyeron en la casa de la actriz al conocerse el anuncio. “Gracias mi dios, gracias a mis padres”, reaccionó la joven.



Este fue un premio de consolación para esta película que acumuló siete nominaciones, tantas como Nomadland.



El año pasado, la selección de los Bafta fue criticada por su falta de diversidad.



En las nominaciones para los premios del cine 2020 no había ningún actor no blanco en las cuatro principales categorías ni tampoco había directoras nominadas.



Desde entonces, la organización ha revisado todas las categorías para introducir mayor diversidad en las nominaciones.



Este año, cuatro directoras fueron designadas, una primicia. En la categoría de mejor actor figuraron el británico de origen paquistaní Riz Ahmed, el francés de origen argelino Tahar Rahim, el actor indio Adarsh Gourav y el actor negro estadounidense Chadwick Boseman, fallecido el año pasado de cáncer, a los 43 años.



Es “increíble” que la presencia de artistas no blancos en los Bafta haya “tomado tanto tiempo”, dijo a la AFP Sarah Gavron, la directora de Rocks, película cuyas actrices principales son negras.