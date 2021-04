"A la Antigua", concierto a la medida de Ricardo Arjona vía streaming

Por El Heraldo/Agencias

El famoso cantante guatemalteco Ricardo Arjona ofreció un concierto vía streaming a más de 10 países del Mundo con boleto pagado, pero en su natal Guatemala fue totalmente gratuito. Los boletos para este concierto estuvieron a la venta desde marzo y en solo seis horas ya había sido récords de venta para un streaming.

En el evento musical participaron países como Japón, Australia, Rusia, Francia y Croacia, Finlandia e incluso en países africanos, además Guatemala donde se transmitió de manera gratuita.

“Estoy cantando canciones que no esperaban y me estoy dando el gusto de cantar las que no he cantado”, dijo Arjona. Al momento que comenzó a cantar “Te conozco”, la primera canción que escribió a su llegada a México.

El show duró un poco más de dos horas y abrió con “Invertebrado”, siguió con “Soldado raso”. Mientras dio la bienvenida a su país de origen, a la ciudad de Antigua Guatemala. Más de 80 personas entre músicos, ingenieros, técnicos y producción fueron parte de este evento.

"Hecho a la Antigua" se transmitió desde el patio circular de la iglesia y convento de Las Capuchinas y uno de los detalles que destacaron fue que se utilizaron más de 5 mil velas y no se utilizó iluminación artificial.

Ahora, el streaming es la realidad de centenares de artistas, que obligados por las restricciones de la pandemia se han alejado de los grandes teatros y coliseos para conectarse aún más con sus seguidores, aquellos que compraban las entradas con anticipación y hacían colas para obtener la mejor posición en el espectáculo.

Entre recuerdo y recuerdo, el intérprete también nos deleitó con Te conozco, Fuiste tú, El blues de la notoriedad, estas dos últimas acompañado de sus coristas y de su paisana Gaby Moreno, a quien presentó como su artista favorita. En una pausa, antes del siguiente tema, Arjona dijo cuánto extrañaba las peticiones de sus seguidores mientras cantaba en sus presentaciones (nosotros también).