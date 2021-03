Tokio 2020: inicia el recorrido de la antorcha olímpica en Japón

Por AP



La futbolista japonesa Azusa Iwashimizu, ganadora de la Copa Mundial de Futbol femenil en 2011, y medallista en Londres 2012, es la primera relevista en el comienzo del recorrido de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Tokio a lo largo del territorio nipón.



El pebetero de dicha celebración, que durará del 23 de julio al 8 de agosto, ya está encendido en la Prefectura de Fukushima. El relevo del fuego olímpico suele ser una atracción ceremonial previo al gran momento. Un mero preludio que pasaba inadvertido.



Pero no puede ser así en este momento.



Todas las miradas están puestas en el inicio del relevo de la antorcha, poniendo rumbo a la ceremonia de apertura de los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio. Durante 121 días, 10 mil corredores atravesarán, con el fuego olímpico, las 47 prefecturas de Japón.



Este relevo sirve de ensayo con miras al montaje de las justas dentro de cuatro meses en medio de la pandemia. Se han dispuesto medidas distanciamiento social, el uso de mascarillas y una reducida presencia de público que no podrá gritar al partir desde Fukushima.



Si el recorrido sufre inconvenientes, si los casos de COVID-19 se disparasen o se dan algunas demoras, las alarmas se prenderán sobre si realmente se deben celebrar los Juegos Olímpicos. ¿Cuán serio es esto? Pues Toshiro Muto, el director ejecutivo del comité organizador y ex vicegobernador del Banco de Japón, está a cargo del relevo de la antorcha y no un funcionario de segundo nivel.



Fue exactamente al inicio del relevo hace un año que la cita de Tokio fue pospuesta debido a la pandemia de coronavirus. Fue la primera vez que unos Juegos eran pospuesto desde el inicio de su era moderna en 1896.

La esperanza

Este es el evento con el que los organizadores y el Comité Olímpico Internacional confían que la opinión pública se cautive con los Juegos.



La consigna del recorrido es “La Esperanza Ilumina Nuestro Camino”. La noción es que las justas inspira y representan la luz al final del túnel, permitiendo a Japón y el COI mostrar que el mundo está cerca de la normalidad.



De momento, los japoneses rechazan los Juegos — con encuestas que muestran que el 80 por ciento respalda otro retraso o la cancelación.



“Somos muy conscientes que aún mucha gente que guarda ansiedad por los Juegos de Tokio”, dijo Muto el miércoles. Recordó que la gente debe entusiasmarse dado que muchas competiciones deportivas en Japón se están disputando sin presencia de público.



El relevo y los propios Juegos generan temor que sirvan de propagación del virus. También está el rechazo que genera el gasto sideral de organizarlos, que oficialmente en este momento alcanza los US$15.400 millones. Varias auditorías apuntan al doble de ello, y un estudio de la Universidad de Oxford sostiene que serán los Juegos Olímpicos más caros de la historia.

Fukushima



El inicio del relevo será en la prefectura de Japón, la zona de Japón que fue devastada hace 10 años por un terremoto, tsunami y los derrames de tres reactores nucleares. La tragedia del 11 de marzo dejó 18 mil muertos.



Previo a la postergación de los Juegos, el enfoque del recorrido de la llama buscaba resaltar la reconstrucción de la región en el noreste del país. Aún falta mucho que hacer. Después de la posposición, el enfoque de relaciones públicas apunta ahora a la pandemia.



Seiko Hashimoto, la presidenta del comité organizador de Tokio, dijo este miércoles que su ilusión es que el relevo inspire a “la gente afectada para volver a la normalidad en sus vidas”.