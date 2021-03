Cuartos de Champions League: Bayern vs. PSG y Real Madrid vs. Liverpool

Por AFP



El vigente ganador de la Champions League, Bayern Munich, se enfrentará en cuartos de final del torneo con el París St Germain, el equipo al que derrotó en la final del año pasado, según determinó el sorteo celebrado este viernes.

En el otro enfrentamiento destacado entre los mejores ocho clubes europeos, el 13 veces campeón Real Madrid se medirá con el hexacampeón Liverpool, en una repetición de la final ganada en 2018 por el equipo español.



El destacado líder de la Liga Premier, el Manchester City, jugará contra el Borussia Dortmund. El vencedor de la llave se medirá en semifinales al ganador del cruce entre Bayern y PSG.



También está la posibilidad de una semifinal enteramente británica si el Chelsea deja en el camino al Porto y el Liverpool elimina al Real Madrid.

Cuartos de final

Cuartos de final 1: Manchester City vs. Borussia Dortmund

Cuartos de final 2: Porto vs. Chelsea

Cuartos de final 3: Bayern Munich vs. París St Germain

Cuartos de final 4: Real Madrid vs. Liverpool

Los partidos de ida se jugarán el 6 y 7 de abril y los de vuelta serán el 13 y 14 de abril.

Semifinales

Semifinal 1: Ganador de cuartos 3 vs. ganador de cuartos 1

Semifinal 2: Ganador de cuartos 4 vs. ganador de cuartos 2

La ida se jugará el 27 y 28 de abril y la vuelta, el 4 y 5 de mayo.



El primer equipo jugará la ida en casa en cuartos de final y semifinales. La final se disputará en Estambul el 29 de mayo.