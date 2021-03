Costa Rica: Exdirigente dice que Keylor Navas planteó perder juegos en 2014 para despedir a DT Pinto

Por AFP



"Recuerdo que fue Keylor Navas quien me dijo: perdemos 3 partidos, hay una cláusula así y así", comento el exlíder de la Federación de Fútbol costarricense Eduardo Li, durante un juicio cuyos detalles son divulgados por el sitio crhoy.com y medios de prensa nacionales. "Tal fue este tema que yo tomé la decisión de no renovarle a Pinto", dijo Li.

El expresidente declaró como testigo de descargo en un proceso por difamación que entabló Navas, junto con los capitanes de la 'Sele', Bryan Ruiz (Alajuelense) y Celso Borges (Deportivo La Coruña), contra dos dirigentes, por haber dicho que complotaron para lograr la salida de Pinto. Li recordó que la cláusula estipulaba que si la selección perdía tres juegos consecutivos, la dirigencia quedaba en posición de rescindir el contrato con el DT cafetero.



Los demandados por Navas son los dirigentes Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román.



Los hechos habrían ocurrido luego del retorno de la 'Sele' a San José, tras haber quedado octava en el Mundial de Brasil-2014, resultado histórico para el país, en un torneo donde Navas fue figura y catapultó su carrera internacional.

Los jugadores se quejaron de desacuerdos en el trato con Pinto, conocido por su mano dura. Pero no fue hasta 2018 que Gutiérrez, exdirector de selecciones, comentó en una entrevista de las presuntas intenciones de los jugadores, lo que desencadenó la demanda.



Los afectados piden un equivalente a casi US$60.000 para cada uno, como indemnización. El juicio inició el viernes pasado con declaraciones del propio Navas vía internet, desde Francia. Según reportes de prensa, Navas reconoció que hubo desencuentros con Pinto, pero que le "sorprendió muchísimo" que no planteó perder partidos.



"Es una cosa que no ha salido de nuestras bocas ni nunca va a pasar, porque llevamos muchos años siendo futbolistas profesionales, donde nos hemos ganado un honor y un prestigio", detalló Navas, según reseña el diario Extra.