Beyonce hace historia, Taylor Swift triunfa y Megan Thee Stalion arrasa en los Grammy

Beyonce hizo historia en los Grammy del domingo al batir el récord de más victorias de una artista femenina, la rapera Megan Thee Stallion arrasó con tres gramófonos y la cantante pop Taylor Swift se quedó con el premio mayor en una gala socialmente distanciada que recordó las protestas antirracistas de 2020.



Pero fue Taylor Swift la que se llevó el Grammy al Álbum del año con "Folklore", convirtiéndose en la primera artista femenina en ganar tres veces el mayor premio de la noche, en una gala que repartió sus principales trofeos entre artistas mujeres.



Megan Thee Stallion se llevó el premio a Mejor artista nueva y compartió con la "reina" Beyonce los Grammy a Mejor canción rap y Mejor interpretación rap por el exitoso remix de la rapera, "Savage". Megan, de 26 años, también se unió nada menos que a Cardi B para interpretar "WAP", una audaz celebración de la sexualidad femenina que terminó con las cantantes y bailarinas semidesnudas en una enorme cama.

Pero la noche estuvo llena de otras electrizantes interpretaciones, como las de Dua Lipa, DaBaby, Billie Eilish, Bad Bunny y Harry Styles.



Eilish, de 19 años, ganó el Grammy a la Grabación del Año por segundo año consecutivo gracias su éxito "Everything I Wanted", luego de haber recibido otro gramófono dorado en una edición vespertina de la gala.

Al agradecer el premio, Eilish se dirigió a la rapera Megan Thee Stallion y dijo: "Te mereces esto. Tuviste un gran año y creo que eres imparable. Eres una reina. En serio, esto es para ella. ¿Podemos aplaudirla por favor?".

Protestas antirracistas

Beyonce rompió el récord cuando ganó a la Mejor interpretación de R&B por su "Black Parade", un tema celebra la cultura y el activismo negros durante las protestas masivas provocadas por la muerte de George Floyd bajo custodia policial en el verano boreal de 2020.



"Como artista, creo que es mi trabajo y el trabajo de todos reflejar nuestro tiempo", dijo Beyonce al recibir este premio, el cuarto de la noche. "Yo quería elevar, alentar, celebrar a todas las hermosas reinas y reyes negros que siguen inspirándome e inspirando al mundo entero".



Los críticos acusaban a la Academia de la Grabación de haber desairado a Beyonce los últimos años, negándole los premios de las categorías principales por trabajos que habían sido aclamados por la crítica. A pesar de romper un récord, la tendencia volvió a ocurrir.



En otro guiño al movimiento antirracista, la cantante de R&B H.E.R. marcó el inicio de la la gala llevándose el premio a la Canción del año gracias a su tema de protesta "I Can’t Breathe", sobre el dolor de las personas negras y la brutalidad policial. La artista de 23 años lanzó este sencillo con guitarra en junio de 2020 a raíz de las protestas masivas contra el racismo.



Además, la activista Tamika Mallory subió al escenario junto al rapero Lil Baby, quien interpretaba "The Bigger Picture".



"Ha sido un año terrible. Unos 400 años terribles", recitó Mallory, refiriéndose al inicio de la esclavitud en América. Luego, dirigiéndose al presidente estadounidense, añadió: "(Joe) Biden, exigimos justicia, equidad, políticas y todo lo que abarca la libertad".

¡OK, dámelo!

El reggaetonero puertorriqueño Bad Bunny se llevó el Grammy al Mejor álbum latino urbano o pop gracias a su "YHLQMDLG". "Es muy especial poder lograr los sueños simplemente haciendo lo que amo", dijo, riendo. "Es como que... ¡ok, dámelo!".



Y el rockero argentino Fito Páez consiguió el gramófono al Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo con su más reciente trabajo, "La conquista del espacio".



La estrella británica Dua Lipa ganó Mejor álbum vocal pop por su "Future Nostalgia", una colección de temas disco lanzados en los primeros días de la pandemia. Al comenzar la gala principal, el anfitrión Trevor Noah bromeó diciendo que este era el mayor evento al aire libre de 2021 desde la insurrección en Washington en enero.



"Sé que no has podido ir a un concierto en mucho tiempo, yo tampoco. Así que esta noche te ofrecemos un concierto", aseguró el humorista.



Eilish, tomó el escenario a continuación con su éxito "Everything I Wanted". Aunque la mayoría de las categorías del rock estaban inusualmente dominadas por mujeres, The Strokes ganó su primer Grammy al quedarse con el Mejor álbum de rock por "The New Abnormal".



Y el voluble Kanye West ganó su 22º Grammy el domingo, pero no por su estilo habitual: el artista que saltó a la fama en el mundo del rap ahora tiene un premio de música cristiana a su nombre.