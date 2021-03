Moda en los Globos de Oro: cómo brillar en la alfombra roja de una gala virtual

Por AFP



Pero las celebridades hicieron todo lo posible por darle un lugar a la moda, vistiendo trajes de diseñador para aparecer en sus primeros planos de Zoom, y en algunas fotos publicitarias que se difundieron rápidamente en las redes sociales.



Brad Goreski, quien viste a Kaley Cuoco, nominada por la serie de TV "The Flight Attendant", admitió que no habría ni multitudes expectantes, ni flashes, durante una mesa redonda previa a la gala organizada por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que entrega los Globos de Oro.





Pero todo tiene su lado positivo. Según Goreski, "definitivamente" los clientes pueden ponerse cosas que normalmente no usarían para una larga velada con traslados en automóvil, ratos parados, comidas en público y entrevistas a los medios.



"Podemos ser un poco más imaginativos este año", dijo.



Avo Yermagyan, quien trabaja con el actor Leslie Odom Jr., nominado por el film de Regina King "Una noche en Miami", dijo que es "importante ser conscientes del tono" de los atuendos elegidos "y del hecho de que la gente está enfrentando problemas reales".



Pero Yermagyan destacó que ser sensible no implica ser informal. "Este año, hay mucho más en juego: ha habido una especie de vacío sin alfombras rojas, por lo que habrá muchos ojos mirando", opinó.



Desde un hotel en Londres, Carey Mulligan, una de las favoritas para llevarse a casa un Globo de Oro a la mejor actriz en una película dramática por su ardiente papel en el thriller feminista "Hermosa venganza", optó por una elegancia sobria con un vestido formal rosado de mangas caídas y melena suelta.



"Esta es mi primera alfombra roja virtual. Creo que es la primera vez que uso tacones en unos 18 meses", confesó entre risas por videoconferencia al canal E!.



La también nominada Elle Fanning, quien interpretó a Catalina la Grande en la serie de TV "The Great", también eligió un look etéreo con un Gucci de color verde azulado pálido con tirantes adornados con pedrería, el cabello recogido en un simple moño, y pendientes de diamantes.





Y Amanda Seyfried, quien protagoniza "Mank", un homenaje a "Ciudadano Kane", estuvo a la altura de su papel con un vestido coral de Oscar de la Renta con hombros descubiertos adornado con un ramillete de capullos de rosa, que acompañó con su cabellera larga y ondulada peinada al estilo del Hollywood dorado.



Algunos nominados estaban con sus mascotas: Emma Corrin ("The Crown") apareció en el enlace de video con su gato, mientras que la también nominada Sarah Paulson ("Ratched") tenía a su perro consigo cuando se anunció su categoría.

- "Hacer trampa" -



La estilista Sophie Lopez, que asesoró a Kate Hudson, aspirante a mejor actriz por el musical "Music", reveló un poco de lo que hay detrás de las bambalinas de una alfombra roja en era de pandemia.



"Podemos hacer trampa de maneras que no podríamos si fuera un evento en persona", dijo.



Lucir vestidos en Zoom no es lo más fácil. ¿No queda perfecto? No hay problema: la cámara web solo muestra una parte y la gran mayoría de las estrellas no tienen que salir de cuerpo entero.



"Si no queda del todo bien, podemos engañar un poco, podemos sujetar cosas con alfileres", reveló López. "No tenemos que preocuparnos de que se tropiecen con el dobladillo".



Por supuesto, los trajes suelen tener un ajuste perfecto.



King, una de las tres mujeres nominadas a mejor directora, sorprendió con un escultural vestido asimétrico de Louis Vuitton en negro y plateado y un elegante peinado.



"Me siento bien representando a las mujeres", dijo a NBC.



Claro que no todo el mundo eligió vestirse de etiqueta.



Jared Leto publicó su atuendo en Instagram: un cómodo suéter de cuello alto azul marino, y sus largos mechones a los lados. Más tarde apareció desde las montañas de Nevada, con una camisa marrón y una chaqueta con un alfiler de flor gigante.



Bryan Cranston también posó en Instagram, pero con una camisa abotonada, pantalones cortos blancos y los pies descalzos. "Quieren que nos vistamos bien para el desfile de esta noche, pero cuando al elegir entre moda o comodidad, la comodidad gana, ¿no?", escribió.



Ilaria Urbinati, estilista de Sacha Baron Cohen, adelantó que el conjunto del provocador actor británico sería "menos osado" de lo habitual porque estaría "en su sala de estar".



Baron Cohen, que vistió un traje azul brillante en los Globos de Oro del año pasado, estaba efectivamente más discreto el domingo de azul marino.