Loki: La serie de Disney+ se estrenará el 11 de junio

El Dios de la Travesura regresará al Universo Cinematográfico de Marvel un poco más tarde de lo planeado. Disney dijo anteriormente que su serie Loki se estrenaría en mayo, pero ha retrasado la fecha de lanzamiento unas semanas. En cambio , el programa se estrenará en Disney + el 11 de junio.

Loki: un thriller criminal

La serie de televisión Loki se describe como un "thriller criminal", que estará plagado de rocambolescas tramas, secuencias de acción y elementos únicos dentro del universo cinematográfico de Marvel en términos narrativos

La serie tiene lugar después de los eventos de Avengers: Endgame en una nueva línea de tiempo creada por una versión alternativa de Loki. Junto con Tom Hiddleston en el papel principal, Loki está protagonizada por Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw y Richard E. Grant.

Multiverso de Marvel

Se trata de una apuesta Marvel para introducir su multiverso, que será importante en películas como Spider-Man 3 o Doctor Extrage: En el multiverso de la locura. Hay que aclarar que, mientras este Loki se encontraba en la línea de tiempo original del UCM, Loki fue asesinado al comienzo de Vengadores: Infinity War, dejándonos una curiosa paradoja.

Disney puede haber retrasado la fecha de lanzamiento del programa para darle a Black Widow más tiempo en el centro de atención. La primera película de MCU en casi dos años está programada para llegar a los cines el 7 de mayo.

Primera temporada a cargo de Kate Herron

Los seis episodios serán dirigidos por Kate Herron, cuyos créditos anteriores incluyen la temporada 1 de Sex Education y Daybreak. El proyecto, por otro lado, está capitaneada por Michael Waldron como creador, que también ha sido productor de la serie animada Rick y Morty.

Loki será el tercer programa importante de Marvel Studios en Disney +, después del exitoso WandaVision and the Falcon and the Winter Soldier . Este último debutará el 19 de marzo.

