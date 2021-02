No se pierda el épico tráiler de “Liga de la Justicia” de Zack Snyder

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

Con la Liga de la Justicia de Zack Snyder programada para estrenarse dentro de casi un mes, la compañía Warner Bros. ha lanzado un nuevo tráiler de la película.

El próximo 18 de marzo en estreno mundial de cuatro horas que reformulan por la versión de 2017 dirigida por Joss Whedon. Por tanto, se trata de una visión mucho más oscura y violenta del supergrupo de DC.

Ambientada después de los eventos de Batman vs Superman: Dawn of Justice, el argumento básicamente es el mismo de la versión anterior: Bruce Wayne (Ben Affleck) quiere que el último sacrificio de Superman (Henry Cavill) no haya sido en vano, por lo que decide reclutar a un grupo de súper humanos, con la finalidad de proteger al mundo.

Es así que los héroes reclutados son Wonder Woman (Gal Gadot) Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) y Flash (Ezra Miller), quienes unirán fuerzas para enfrentarse a Steppenwolf, DeSaad, Darkseid.

El tráiler se abre con una voz en off de Lex Luthor: “El dios ha muerto”.

Nueva versión promete superar a la de 2017

Justice League debutó por primera vez en noviembre de 2017 en los cines. Snyder fue el director original, pero se alejó del proyecto durante la posproducción por razones personales, dejando a Joss Whedon para intervenir y completar la película.

Después de su lanzamiento, los fans criticaron las contribuciones que Whedon hizo a la película y crearon una campaña en Internet que duró años pidiéndole a Warner Bros. que lanzara la versión original de Snyder.

Además de proporcionar la visión original de Snyder para la película, también se agregará nuevo contenido, sobre todo Jared Leto uniéndose al elenco, repitiendo su papel de Joker, el villano que interpretó anteriormente en Suicide Squad.

Asimismo, el director cinta había prometido un adelanto que le encantaría a los fans de la franquicia y lo logra, por lo menos en esencia, dando una mayor intensidad a Superman, remarcando el liderazgo de Batman y revelando una apariencia sobrecogedora de Darkseid, el villano que todos esperaban ver en acción.

Liga de la Justicia de Zack Snyder: (Zack Syder’s Justice League) llegará por HBO Max.