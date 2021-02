Oscars 2021: 'La Llorona' de Jayro Bustamante, preseleccionada a Mejor Película Internacional

Por Prensa Libre

La Llorona es una película del guatemalteco Jayro Bustamante, cineasta conocido por el éxito que obtuvo con los filmes Ixcanul (2015) y Temblores (2019).



En la actualidad, La Llorona es una producción que ha llenado de alegría a muchos guatemaltecos, incluidos los que se involucraron en la producción, a los actores, actrices y todo el staff. También ha sido motivo de orgullo para los ciudadanos que celebraron la reciente nominación del filme en Los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.



Este martes 9 de febrero, la película guatemalteca dio otro motivo de celebración para el cine nacional y centroamericano al figurar en la lista de 15 precandidatas oficiales que buscan una estatuilla de Hollywood.

El camino hacia los Óscar

Desde noviembre de 2020, la Asociación Guatemalteca del Audiovisual y la Cinematografía (Agacine), confirmó que La Llorona de Bustamante fue elegida para representar a Guatemala en la carrera por una nominación a los Premios Óscar 2021.



De acuerdo con la información oficial que difundió la Academia de Hollywood, este será el segundo año que el premio no se llamará Mejor Película en Lengua Extranjera a favor del nuevo título de Mejor Película Internacional, que estrenó Parasite en la edición pasada antes de hacer historia al llevarse también la estatuilla en la categoría general.



Al ser seleccionada para representar al país, La Llorona formó parte de la lista de 93 cintas que aspiran a llevarse el Óscar. Sin embargo, la Academia de Hollywood analizó las producciones entre diciembre y enero.



Este martes 9, se presentó la lista con las 15 precandidatas oficiales a la Mejor Película Internacional, categoría en la que destacó producción guatemalteca La Llorona.



Este es un paso más para el cine guatemalteco y ahora habrá que esperar debido a que solo cinco de estas precandidatas serán nominadas el 15 de marzo próximo junto a las aspirantes del resto de categorías, las cuales competirán en la 93 edición de los Premios Óscar durante la gala prevista para el 25 de abril de 2021.

Estas son las 15 precandidatas al Óscar por Mejor Película Internacional

Guatemala, “La Llorona”

México, “I’m No Longer Here”

Chile, “The Mole Agent”

Bosnia and Herzegovina, “Quo Vadis, Aida?”

República Checa, “Charlatan”

Dinamarca, “Another Round”

Francia, “Two of Us”

Hong Kong, “Better Days”

Irán, “Sun Children”

Costa de Marfil, “Night of the Kings”

Noruega, “Hope”

Rumania, “Collective”

Rusia, “Dear Comrades!”

Taiwán, “A Sun”

Túnez, “The Man Who Sold His Skin”

Más sobre la película

La Llorona es la tercera película de Jayro Bustamante, cineasta guatemalteco que presenta una historia en la que reinterpreta la leyenda de Guatemala y reflexiona acerca de las heridas que dejó el Conflicto Armado Interno.



Desde su estreno en Venecia en agosto de 2019, el filme ha acaparado la atención de los críticos y de los amantes del cine. Además, ha sido proyectada en distintos festivales reconocidos como el FILMAR o el de Sundance, entre otros.



La producción también fue contemplada entre las 20 mejores películas del año por la Revista Rolling Stone, fue reconocida la Sociedad de Críticos de Cine de Boston, Bioston Society of Film Critics, (BSFC) y en diciembre de 2020 arrasó con nueve galardones en la reciente edición del Festival Ícaro que reconoce el trabajo del cine centroamericano.

¿Dónde ver La Llorona?

La Llorona

La Llorona narra la vida de Alma, una mujer indígena que fue asesinada cuando veía cómo sus hijos eran ahogados durante un ataque militar a su pueblo. 30 años después, en Guatemala se lleva a cabo el juicio por crímenes de lesa humanidad y el general Enrique es enjuiciado, pero resulta absuelto tras declararse nula su sentencia. Luego, los fantasmas del pasado, por los hechos que cometió, lo atormentan, entre ellos Alma, quien se mezcla con el mundo de los vivos para buscar justicia por sus hijos y por el pueblo indígena.