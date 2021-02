Fallece Ricardo Silva, voz de la canción de Dragon Ball Z

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

Los fans de Dragon Ball Z y el anime en general se encuentran de luto, ya que este domingo falleció Ricardo Silva, cantante que prestó su voz para el tema principal de la serie Cha-La Head-Cha-La.

El artista falleció a los 67 años después de estar varios días hospitalizado por coronavirus.

“Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. Quiero decirles que parto tranquilo, sin dolor, sin pendientes, perdoné y me perdoné. No me lloren, sean felices y recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música”, externó la familia del artista a través de un comunicado.

Queridos amigos y familia pic.twitter.com/6po8BnNov6 — Ricardo Silva E. (@Ricardo_Silva_E) February 8, 2021

Comunidad de doblaje lamenta pérdida de Silva

La noticia afectó a la comunidad dedicada al doblaje, ya que varios de sus intérpretes expresaron su pesar por la pérdida de Silva.

“Hasta siempre, Ricardo Silva. Tu voz quedará por siempre con nosotros. Un abrazo hasta el cielo” señaló la cuenta oficial en Twitter de la Asociación de doblaje Mexicano.

Hasta siempre, Ricardo Silva. Tu voz quedará por siempre con nosotros. #QEPD Un abrazo hasta el cielo. pic.twitter.com/P3JpS7Ly6u — Doblaje Mexicano (@MXDoblaje) February 8, 2021

Al respecto, Mario Castañeda, actor de doblaje que presta su voz al personaje de Goku, también se pronunció por la muerte de su compañero.

“Qué triste es recibir estas noticias, qué difícil entenderlas y asimilarlas y, aún así, me siento afortunado por haberte conocido y haber compartido contigo aviones y comidas, risas y escenarios. Te quedas en el corazón, querido Ricardo. Haré una Genkidama”.

Qué triste es recibir estas noticias... qué difícil entenderlas y asimilarlas... y aún así, me siento afortunado por haberte conocido y haber compartido contigo aviones y comidas, risas y escenarios... Te quedas en el corazón querido Ricardo... “Haré una Genkidama...” ?????????? — Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) February 8, 2021

Rene García, quien presta su voz al personaje de Vegeta en Dragon Ball Z también señaló la pérdida del actor.

“Mi Richie Boy. El alma y el corazón destrozados. El cielo resplandecerá con tu voz para siempre”, escribió García en su cuenta de Instagram haciendo ilusión a la canción Cha-la-head-cha-la.

"Me quedo con tus risas, con tus anécdotas y con tu energía maravillosa. Te vamos a extrañar mucho".

Cabe señalar que, la última publicación que realizó Silva en su cuenta oficial de Instagram, fue hace cuatro días, en donde comunicaba en un breve mensaje su estado de salud, acompañado con la frase: “No importa lo que suceda siempre el ánimo mantendré”.

Ricardo Silva, una voz reconocida en América Latina

Ricardo Silva es reconocido por interpretar temas de animes como Digimon 2 y Los supercampeones, aunque saltó a la fama por interpretar Cha-La Head-Cha-La, tema principal de Dragon Ball Z.

Otros trabajos en los que fue reconocido, se encuentran los temas de apertura de caricaturas como Chip y Dale al rescate, Inuyasha, Gasparín, Las tortugas ninja, Los aventureros del aire, el pato Darkwing, Hello Kitty’s Paradise, entre otras más.

Debido a su trabajo relacionado con estas series, su vínculo con el mundo de fans de los cómics y la animación siempre fue notable, lo cual era más que evidente al ser un invitado habitual en las convenciones y eventos relacionados con el universo de las caricaturas y el doblaje.

También caricaturas como Winnie Pooh, Shrek y hasta un anuncio de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco) contaron con la voz del egresado de la Escuela Nacional de Música (ahora Facultad de música).