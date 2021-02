Jayro Bustamante celebra primera nominación al Globo de Oro para Guatemala con 'La Llorona'

Por AP



Bustamante y varios miembros de su equipo estaban reunidos en la Ciudad de Guatemala el miércoles cuando recibieron la noticia de la nominación.



“Lloramos. Nos abrazamos y tomamos champaña”, expresó el realizador, quien también coescribió el filme.

Espera que esta nominación ayude a expandir la industria del cine de Guatemala y allane el camino para que otros países de la región tengan más oportunidades de producir películas.



“Es un gran honor ser el primero y un honor enorme abrirles la puerta a otros, porque hay mucha gente que quiere contar historias”, expresó en una breve entrevista vía Zoom con The Associated Press, en la que habló en inglés. La leyenda de La Llorona es ampliamente popular en América Latina. Cuenta la historia del alma en pena de una mujer que asesinó a sus hijos y que ahora los busca por las noches, asustando a quienes la escuchan con su llanto sobrecogedor.



Aunque ya ha sido llevada antes al cine, la película de Bustamante le da un giro. Su “Llorona” reimagina el folclórico relato como una metáfora de la guerra civil de su país y descubre sus heridas políticas sin sanar responsabilizando a un general retirado del genocidio de miles de mayas.



Guatemala vivió una guerra civil entre 1960 y 1996 que, según un informe elaborado por Naciones Unidas, dejó 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos. Según ese informe, el ejército fue el responsable de la mayoría de los crímenes, aunque la guerrilla también fue señalada de varios homicidios. Documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) reveló que el gobierno estadounidense de entonces estuvo al tanto de algunas atrocidades.



“Investigué qué tipo de películas la gente estaba viendo y descubrí que estaban viendo películas de terror y de superhéroes. Y para nosotros, La Llorona es una especie de superhéroe y el genocidio (guatemalteco) es más que un cuento de terror. Así que me pareció que era el vínculo perfecto”, dijo Bustamante.



“La Llorona” está disponible exclusivamente en el servicio de streaming Shudder.



Los Globos de Oro, en su 78va edición, se entregarán el 28 de febrero en una ceremonia que se transmitirá en vivo desde Beverly Hills y Nueva York.