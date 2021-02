National Geographic coloca a Costa Rica como el mejor destino de turismo sostenible

Por La República (Costa Rica)

El turismo sostenible es a la vez ecológico y culturalmente sensibles. Mientras que ayuda a generar ingresos y empleo, trata de hacer un bajo impacto sobre el medio ambiente de un país, su cultura local y enfermedades en la preservación de los ecosistemas locales. Hace tres semanas, Costa Rica también destacó entre los destinos turísticos más atractivos para visitar en 2021 en la lista “Where to Go in 2021”, del reconocido medio estadounidense Bloomberg.

Lea más: Centroamérica, turismo de lujo en su máxima expresión

La lista se hizo con base en el atractivo turístico de los países, su manejo de la pandemia y restricciones de viaje. En la lista de 24 países Costa Rica se etiqueta bajo la leyenda “Leave No Trace (No dejes rastro)”, en referencia a que los turistas pueden sumergirse en la naturaleza durante sus visitas.