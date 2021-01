La Chiripa F.C, la serie animada creada en Guatemala con más de 6 millones de views

Por estrategiaynegocios.net



“La Chiripa F.C” narra las aventuras de Jorge y María, dos hermanos que lideran un humilde equipo de fútbol de barrio.





Se trata de la primera historia animada ambientada en Guatemala, a partir de un scouting de locaciones reales y con un uso adecuado del lunfardo y la temática real local. El proceso de trabajo incluyó, no solo la creación del guión, sino también la construcción física y psicológica de personajes desde cero, sus móviles y el viaje de héroes de cada uno de ellos, así como el desarrollo de una dinámica de narrativas para no perder la aten- ción de este público tan complejo de conquistar.



“El reto era encontrar la manera de crear un contenido que realmente conectara con lo que los niños disfrutan, sin olvidar los conceptos claves de valores y educación financiera que buscaba trasladar el banco. Es un proyecto súper ambicioso, con capítulos de corta duración y mucho para decir. Además, queríamos que la historia se sintiera auténticamente guatemalteca por lo que tuvimos casi que “inventar" un mercado de actores de voice over de dibujos animados que no existe aquí. Fue un desafío de principio a fin, y lo sigue siendo. Eso hace que los resultados nos tengan tan contentos también”, explicó Fede Ahunchain, Director Creativo de Rocknrolla.



Con el lanzamiento del cuarto episodio, la serie ya alcanzó los más de 6 millones de views solo en su canal oficial de YouTube/lachiripafc, donde los niños miran, en promedio, más del 85% de los videos y cada usuario mira, por lo menos, dos videos diferentes del canal.



La serie es patrocinada por BANTRAB. Paralelo a la serie animada, el banco lanzó el programa de educación financiera infantil “Ahorra, Presta y Paga para alcanzar tus sueños”. La iniciativa consiste en tres módulos presentados por los protagonistas de “La Chiripa F.C” y con ejemplos que hacen que las finanzas se vuelvan fáciles de entender y entretenidas.



En el mediano plazo, el proyecto continuará desarrollando nuevas dimensiones con la po- sibilidad de integrar el programa a las escuelas de Guatemala, acercando a los más pe- queños conceptos y aprendizajes a través de videojuegos y juegos de mesa de la serie. La serie está construida alrededor de los valores de BANTRAB, Responsabilidad, Honestidad, Pasión y Equidad.